PROFONDO ROSSO

"Sport e cultura falcidiati dai tagli". Affondo del Pd contro Cirio

Associazioni, enti e società i più colpiti dalla manovra della Regione Piemonte. In tutto una sforbiciata da quasi 10 milioni. Il Pd contro l'assessore Chiarelli: "Vaso di coccio della giunta". Lei chiede aiuto alle fondazioni

Più di 3 milioni di tagli sulla Cultura, 5 milioni in meno sui contributi a società, federazioni ed enti di promozione sportiva, meno 1,5 milioni sui grandi eventi dello sport. Secondo il Pd “la cultura è l’agnello sacrificale del bilancio regionale del Piemonte” e con lei gli altri capitoli di spesa che fanno capo all’assessore Marina Chiarelli, come lo Sport, ambito cui il governatore Alberto Cirio è da sempre legato, avendo lui gestito proprio le deleghe allo sport quando era assessore della giunta di Roberto Cota. Se n’è discusso questo pomeriggio durante la quinta commissione a Palazzo Lascaris, in cui sono state illustrate quelle che per le opposizioni sono “cospicue riduzioni sui contributi alle associazioni e agli enti di promozione sportiva, sia per le attività sia per l’impiantistica”. Ma – prosegue una nota firmata dai dem Daniele Valle, Laura Pompeo ed Emanuela Verzella – la cultura è l’ambito più colpito: -1,7 milioni sui finanziamenti alle associazioni culturali, sforbiciata di 300mila euro su tre capitoli al sistema delle biblioteche e degli istituti culturali, meno 368mila euro per i beni ecclesiastici, taglio di 100mila euro al sistema dei Sacri monti e ancora 50mila all’editoria, 30mila agli ecomusei, mentre le società di mutuo soccorso passano da 250mila a 120mila euro. Infine ci sono ancora 400mila euro in meno sui due capitoli dello spettacolo dal vivo e 30mila sugli istituti storici della Resistenza.

Tabella Cultura

Tabella Sport

Certo, sulle tabelle fornite dall’assessorato le risorse per la cultura risultano in crescita ma solo grazie ai fondi del Pnrr con cui si passa dai 65 milioni dell’anno scorso agli 89 milioni di quest’anno. Attenzione, però, perché “quelle risorse non potranno essere destinate alle attività ordinarie che vengono pesantemente tagliate: si tratta infatti di oltre 35 milioni di interventi di valorizzazione architettonica o paesaggistica sparsi sul territorio regionale” che non possono compensare il taglio di spesa corrente che rischia di mettere in crisi il sistema. In Commissione l’assessore Chiarelli ha evocato l’aiuto delle fondazioni bancarie (Crt e Compagnia di San Paolo) per sostenere un sistema che è stato sempre sovvenzionato dal pubblico e che ora rischia di crollare, per il Pd non è che “il vaso di coccio della giunta Cirio”, quella che “esce con le ossa rotte da questa manovra”.