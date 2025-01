SANITÀ & POLITICA

Sanità, altro valzer di poltrone.

Dopo Mantoan, lascia Vaia

Ruggini e delusioni dietro le dimissioni del direttore della Prevenzione. Il rumoroso e "fraterno" arrivo al dicastero della compagna di Cirielli. Aperti i giochi per la guida di Agenas. In calo il borsino di Urbani (dalla corte di Rocca verso il privato?), salgono le quotazioni di Mattei

Il termometro, per ora non va oltre le classiche due linee di febbre, ma i sintomi di più di un malessere ai piani alti del Ministero della Salute non mancano. Di queste ore l’annuncio, postumo, delle dimissioni rassegnate a dicembre. dall’ormai ex direttore generale della Prevenzione, Francesco Vaia. Succeduto a Giovanni Rezza nel luglio del 2023 quando per assumere l’incarico al dicastero aveva lasciato la direzione dell’Istituto Spallanzani di Roma, Vaia spiega oggi di aver “scelto quindi di tornare sul campo, occupandomi delle persone che più hanno bisogno, di chi è più fragile. In questo momento delle persone con disabilità e soprattutto dei loro diritti”.

Ma la sua nomina, da parte del Parlamento, quale componente dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità appare a molti come una pur prestigiosa sistemazione dopo l’abbandono del ministero di via Lungotevere Ripa dietro cui ci sarebbero altre motivazioni. Figura di spicco della sanità italiana, a lungo potente numero uno dello Spallanzani dove c’è chi ricorda i pellegrinaggi di non pochi politici, tra cui pure qualche ex assessore alla Sanità del Lazio, Vaia non avrebbe digerito bene l’arrivo, nel giugno scorso, al ministero di Maria Rosaria Campitiello a capo del Dipartimento della Prevenzione, una posizione sovraordinata a quella di Vaia, il quale non avrebbe affatto disdegnato fosse assegnata a lui e non alla dirigente dell’Asl di Salerno che con l’arrivo al dicastero di Orazio Schillaci era stata chiamata da lui a capo della sua segreteria tecnica. Campitiello, compagna di vita del viceministro agli Esteri e uomo di spicco di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli, aveva ricevuto il testimone da Marco Mattei, a sua volta diventato capo di gabinetto del ministro colmando il vuoto lasciato dal dimissionario Arnaldo Morace Pinelli.

Un turbillon di poltrone importanti che se da un lato è fisiologico, dall’altro offre il destro per avvalorare l’immagine di un ministro che al netto del suo profilo accademico e a dispetto di non pochi buoni intendimenti e altrettanti annunci su questioni una più intricata dell’altra, non riesce a mostrarsi e forse ad essere la figura di polso che ci si attendeva anche e non di meno proprio rispetto alla burocrazia ministeriale e le sue propaggini. E proprio lì in uno degli snodi più strategici della sanità e del rapporto tra Stato e Regioni, qual è Agenas si è da poco consumato un altro rito delle dimissioni.

L’abbandono della direzione dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali da parte dell’ex Doge della sanità veneta Domenico Mantoan, tornato nella sua terra per guidare la prestigiosa struttura privata Pederzoli di Peschiera del Garda, ha aperto la strada verso uno dei posti più ambiti. Il percorso verso la nomina del nuovo direttore di Agenas, dove è vacante anche la presidenza dopo la sospensione dall’incarico di Enrico Coscioni, colpito da un’interdittiva per un anno dalla professione medica, non è né facile, né rapido dovendo passare anche dall’intesa con la Conferenza delle Regioni. Tuttavia i nomi per la successione a Mantoan circolano già immediatamente dopo le sue ecltatanti dimissioni, formalmente per motivi di calcoli pensionistici, in verità con qualche strascico polemico su una serie di interventi e obiettivi che stavano nell’agenda del manager veneto.

Per il suo posto da subito è circolato il nome di Andrea Urbani, già a capo della Programmazione sanitaria al ministero e attuale direttore regionale della Sanità in Regione Lazio. Il suo borsino per Agenas, tuttavia, viene dato in ribasso, mentre circolano voci su una sua possibile migrazione verso un grande gruppo della sanità privata lombarda, già approdo di figure di primo piano di passati governi.

In ascesa le quotazioni, che si allargherebbero superando i confini del centrodestra, del già citato Mattei. L’attuale capo di gabinetto di Schillaci, per molti la vera eminenza bianca (giacché di camici si parla) del ministero, ascoltato consigliere per alcune nomine ai vertici delle Asl in Piemonte e profilo di riconosciuta esperienza e conoscenza in materia di sanità, sarebbe la figura in grado di raccogliere il più ampio consenso anche sul fronte politico, tradotto nella stessa Conferenza delle Regioni. Se così fosse, la sua nomina alla direzione di Agenas, renderebbe disponibile il posto di maggior potere, ma anche di maggiori complessità da affrontare, nell’alta burocrazia ministeriale. Di sicuro non mancherebbero aspiranti, come i delusi. In una giostra che non pare fermarsi mai.