URNE VIRTUALI

Centrodestra in gran forma, opposizione ferma al palo

Lo schieramento di governo registra il 48,7%: miglior dato da inizio legislatura. A trainare è Meloni che porta i suoi Fratelli d'Italia a un +0,7% in un mese. Forza Italia consolida il sorpasso sulla Lega ma resta sotto la doppia cifra. Il Pd non si schioda, M5s flette

La maggioranza avanza, l’opposizione arranca e sul ponte sventola bandiera bianca. È un centrodestra in forma smagliante quello che fotografa la Supermedia Agi/YouTrend di oggi. Risultati che confermano le tendenze di medio periodo intraviste già la settimana scorsa: il confronto con il quadro di fine 2024, a un mese fa quindi, mostra la coalizione guidata da Giorgia Meloni in gran spolvero: il 48,7% è il miglior dato dello schieramento governativo da inizio legislatura, un dato trainato dalla crescita di Fratelli d’Italia, +0,7% in un mese, che si conferma sui livelli della rilevazione precedente. Il Pd di Elly Schlein sostanzialmente stabile al 23,2% conferma di essere il perno dell’alleanza alternativa ma non solo non riesce ad allargare il proprio consenso ma deve anche fare i conti con la flessione dei 5 Stelle. Sulla parte opposta del campo, Forza Italia ha ormai consolidato il sorpasso sulla Lega (ancora in calo) pur restando sotto la doppia cifra.

Supermedia liste

FdI 29,6 (+0,7)

Pd 23,2 (-0,1)

M5s 11,3 (-0,2)

Forza Italia 9,4 (=)

Lega 8,5 (-0,2)

Verdi/Sinistra 6,1 (=)

Azione 2,8 (+0,3)

Italia Viva 2,4 (+0,1)

+Europa 1,9 (-0,1)

Noi Moderati 1,2 (+0,1)

Supermedia Coalizioni 2022

Centrodestra 48,7 (+0,6)

Centrosinistra 31,3 (-0,2)

M5s 11,3 (-0,2)

Terzo Polo 5,2 (+0,4) Altri 3,5 (-0,6)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di un mese fa (27 dicembre 2024). NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 9 al 22 gennaio, e' stata effettuata il giorno 23 gennaio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 16 dicembre), Eumetra (16 gennaio), Euromedia (9 gennaio), Noto (21 gennaio), Piepoli (17 gennaio), Quorum (13 gennaio), SWG (13 e 20 gennaio) e Tecne' (11 e 18 gennaio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato e' disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it