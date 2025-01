Nuovo ospedale di Cuneo, Tar respinge istanza società ricorrente

Il Tar del Piemonte ha respinto l'istanza cautelare presentata della società Inc sul partenariato pubblico privato per la costruzione del nuovo ospedale di Cuneo. Lo rende noto la Regione Piemonte. "La domanda cautelare non può essere accolta, in quanto manca il requisito della gravità ed irreparabilità del giudizio immediato", è il pronunciamento del tribunale amministrativo. Il Tar ha ordinato all'advisor Sda Bocconi di depositare entro 30 giorni una relazione esplicativa sui dati presi a riferimento, fissando per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 ottobre 2025. "Prendiamo atto dell'ordinanza. È una buona notizia che conferma la correttezza dell'operato dell'Azienda Ospedaliera", affermano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Federico Riboldi. La direzione generale dell'Azienda Ospedaliera sta ultimando la gara di progettazione e valutando la tempistica per la pubblicazione.