SANITÀ

Caccia a ingaggiare i gettonisti.

Regione Piemonte come le coop

Gli appalti non sono più rinnovabili e i vertici del grattacielo sollecitano le Asl a "strappare" professionisti alle cooperative e società si servizi. Pronti i contratti, ma sempre a gettone. Sconcerto tra le imprese che rivendicano la qualità del loro operato

Tutto sta in che mani è il gettone. Governo e Regioni provano a toglierlo da quelle delle cooperative e delle società di servizi che sulla fame di medici negli ospedali e sulla loro capacità di soddisfarla hanno costruito un legittimo e, al momento indispensabile per il sistema sanitario pubblico, business. Semmai succederà, quel gettone però continuerà a servire per pagare i camici bianchi sebbene a tenerlo in pugno saranno le Asl, braccio operativo di quelle Regioni che nel rapporto con i gettonisti finiranno per sostituire proprio le cooperative.

Già, perché quel che si prospetta con l’approssimarsi del giorno in cui – stando alle disposizioni di legge fissate dal ministro Orazio Schillaci – le coop e tutti coloro che forniscono i medici alle strutture pubbliche dovranno uscire di scena non essendo più stipulabili nuovi contratti o rinnovare gli esistenti, è una situazione in cui i gettonisti cambieranno solo il nome e chi li ingaggerà sarà direttamente il servizio pubblico. In soldoni, appunto, alla Regione si potrà ben dire: ora la coop sei tu.

Dopo aver posto un tetto per le tariffe orarie che in molti casi avevano raggiunto livelli esorbitanti ponendo in ulteriore difficoltà i bilanci delle Asl e le casse regionali, l’annunciata esclusione delle imprese che forniscono i medici non vede, neppure all’orizzonte, un auspicato ingresso nei ranghi del servizio sanitario di quei professionisti che tuttora operano come gettonisti. I concorsi vanno deserti e non c’è da stupirsene se si guarda alla differenza tra quel che guadagna un medico ospedaliero e quel che intasca in pochi giorni un suo collega ingaggiato dalle coop. E così la via obbligata, almeno per un po’, sarà quella di passare per i contratti libero professionali, ovvero accordi tra ciascuna Asl o tramite un sistema centralizzato regionale e il singolo professionista che sarà pagato sempre con le tariffe fissate, ma senza il passaggio attraverso le cooperative o società di servizi.

Una prospettiva cui alcune Regioni stanno già lavorando. In Piemonte non sono rari i casi in cui le Asl contattano i gettonisti in servizio per proporre loro di passare ai nuovi contratti. Un passaggio che richiede la partecipazione ai bandi aperti, come quello di Azienda Sanitaria Zero ma anche di singole Asl, ma vista la carenza di professionisti l’ingaggio è di fatto assicurato. Una “campagna acquisti” neppur troppo in sordina, sostenuta e sospinta dai vertici regionali sotto l’ombrello delle disposizioni ministeriali. Del resto, già poco dopo il suo insediamento l’assessore meloniano Federico Riboldi aveva ribadito l’intenzione di voler “invertire la rotta sui gettonisti” e ancora pochi giorni fa ha sottolineato come il loro impiego dovrebbe essere limitato a casi eccezionali e di emergenza. Ma proprio quella campagna acquisti, con contatti diretti con i singoli medici, sta mettendo in allarme coop e società di servizi che non nascondono la loro irritazione.

A loro favore ricordano come, proprio in Piemonte, dopo un periodo in cui quella dei gettonisti è stata a dir poco una giungla, con operatori spesso spregiudicati tanto da inviare medici anziani o perfino sospesi dall’Ordine, si è passati a una situazione decisamente più improntata al rispetto delle regole e alla serietà. In più, pongono una questione legata all’organizzazione dei servizi che, partendo dalla turnistica, ora viene svolta dagli stessi fornitori di professionisti, ma non si sa – è la tesi – cosa accadrà quando i medici saranno ingaggiati singolarmente. Dallo stesso fronte arrivano pure descrizioni di offerte ai medici giocate sulla tariffa che in alcuni casi, come per l’emergenza, potrebbe salire di qualche decina di euro rispetto agli 80 fissati come soglia per i Pronto Soccorso e dieci in meno per gli altri reparti.

In uno scenario ancora confuso e di cui è difficile fare previsioni di sviluppo, si inseriscono poi iniziative che tendono a superare i limiti e le difficoltà attuali per fronteggiare la carenza di personale. È il caso dell’Asl di Alessandria, dove l’appena insediato direttore generale Francesco Marchitelli ha subito costituito formalmente una task force per “individuare soluzioni innovative per affrontare l’attuale situazione di emergenza gestionale e normativa, garantendo la continuità dei servizi sanitari”. Al di là del linguaggio burocratico, il proposito del manager è quello di trovare soluzioni che, tenendo conto della difficoltà di trovare medici disposti a essere assunti in pianta stabile, superino la semplice assunzione con contratti come quelli destinati a sostituire le coop con l’ente pubblico.

Non è forse un caso che ciò accada proprio ad Alessandria dove un’ispezione di Anac e dell’Ispettorato del Lavoro aveva portato nei mesi scorsi all’apertura di un’azione penale nei confronti di una cooperativa cui veniva imputata l’intermediazione di manodopera, vietata dalla legge. La coop Kairos aveva minacciato di sospendere il servizio e tutto era rientrato con l’intervento della Regione e del prefetto che aveva anteposto a tutto la necessità di non interrompere un pubblico servizio, da cui peraltro dipende la vita e la salute delle persone.

Un caso cui è stata messa una pezza, ma che racconta come lo stesso assetto normativo della questione presenti più di possibili falle. Basti pensare che proprio il pagamento ad ore sarebbe, per l’Agenzia nazionale anticorruzione, un segnale di intermediazione di manodopera, ma è lo stesso ministero a fissare le soglie per gli appalti utilizzando la tariffa oraria. Questioni pronte a unirsi ad altre con l’avvicinarsi del momento in cui, se non interverranno altre deroghe, i gettonisti non potranno più essere forniti da società o cooperative, lasciando alla Regione, o più precisamente alle Asl, questo ruolo. Il pubblico ne avrebbe un altro, ovvero quello di assumere in pianta stabile nuovi medici. Ma fino a quando resteranno i tetti di spesa e soprattutto fin quando i professionisti preferiranno lavorare a gettone guadagnando di più sependo di essere indispensabili, alla Regione non resterà che ammettere che la coop sarà lei.