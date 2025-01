Intesa: export industria Piemonte +1,8 primi tre trimestri 2024

Nei primi nove mesi del 2024 le esportazioni dei distretti piemontesi sono state pari a 9,6 miliardi di euro, in crescita dell'1,8%, per 167 milioni di euro. Le vendite all'estero sono aumentate in tutti i trimestri, rispettivamente: +1,1%, +1,5% e +2,6%. Queste le principali evidenze del Monitor dei Distretti del Piemonte, elaborato dal Research Department di Intesa Sanpaolo. Nella regione, i distretti hanno realizzato risultati migliori del totale economia e del manifatturiero (in calo rispettivamente del 3,7% e del 3,5%), che hanno scontato le forti difficoltà della produzione di auto di Torino. Anche il confronto con la media dei distretti italiani (che hanno chiuso i primi nove mesi 2024 in aumento dello 0,6%) mette in luce positiva i distretti piemontesi. In un contesto di debolezza degli scambi mondiali, la buona tenuta dei valori esportati dai distretti piemontesi è il frutto di risultati eterogenei sia tra settori, sia all'interno dei settori. Secondo gli analisti del Research Department Intesa Sanpaolo, il ritorno a una crescita diffusa dei distretti si potrà osservare nel corso del 2025, quando, soprattutto in Europa, inizieranno a farsi sentire gli effetti del rientro dell'inflazione e della riduzione dei tassi di interesse. Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna, commenta: "Anche nell'ultima parte dell'anno abbiamo assistito alla tenuta e alla buona capacità di reazione dei distretti piemontesi. La nostra manifattura resiste, anche grazie alla flessibilità e alla diversificazione di prodotti e mercati di sbocco. La priorità di Intesa Sanpaolo è continuare a sostenere gli investimenti, facendo rete con tutti gli attori economici".