Mps dà l’assalto a Mediobanca, ma l’obiettivo è Generali

Siena spariglia le carte del risiko bancario: Ops "ostile" con valutazione di 13,3 miliardi e premio del 5%. Il peso dell’asse Delfin-Caltagirone nei due gruppi. Mossa che riscrive gli equilibri della finanza italiana e scuote il Leone di Trieste

Il Monte dei Paschi di Siena ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di scambio totalitaria su Mediobanca. In precedenza, l’agenzia Bloomberg aveva anticipato l’intenzione dell’istituto senese di annunciare un’operazione per l’acquisizione totale o parziale di Piazzetta Cuccia in una mossa capace di generare un vero e proprio terremoto negli equilibri della finanza italiana.

Prendere il controllo di Mediobanca porterebbe a un’integrazione tra una banca commerciale tradizionale e una banca d’investimento con attività nell'asset management e nel credito al consumo, ma soprattutto avrebbe inevitabili ricadute sul controllo delle Generali. Mediobanca è infatti il principale azionista di Generali, impegnata nell’integrazione con Natixis e alla vigilia dell’assemblea che in primavera dovrà rinnovare il Consiglio di amministrazione della compagnia triestina, in quella che si prospetta come una riedizione dello scontro tra Mediobanca e i due suoi principali azionisti.

Mediobanca, infatti, è il principale azionista del Leone di Trieste, con il 13% del capitale, di cui sono soci – da alcuni anni su posizioni opposte a Piazzetta Cuccia – anche Delfin (9,9%) e Caltagirone (6,9%). La holding della famiglia Del Vecchio e il gruppo dell’imprenditore romano sono anche i due principali azionisti di Mediobanca, di cui detengono, rispettivamente, il 19,8% e il 7,8% del capitale. E appare improbabile che possano non sostenere l’operazione del Monte, nel cui Cda hanno fatto recentemente ingresso con propri rappresentanti. Nel capitale ci sono anche il Banco Bpm con il 5% e Anima con il 4%. Mediobanca ha un nocciolo pari a poco più del 10% di soci industriali riuniti in un patto di consultazione che è storicamente vicino al management. La Delfin della famiglia Del Vecchio controlla il 19,8% del capitale e Caltagirone ha in portafoglio un altro 7,8% della banca guidata da Alberto Nagel.

L’offerta di Mps su Mediobanca porterebbe a un addio di Mediobanca a Piazza Affari. L’Ops valuta Piazzetta Cuccia 13,3 miliardi di euro, e offre un premio del 5,03% sul prezzo di chiusura di Borsa di ieri. Mps, si legge in una nota, offre 23 azioni per ogni 10 azioni Mediobanca portate in adesione.

In particolare, si legge nella nota di Mps sull’offerta, è atteso “un incremento a doppia cifra” degli utili per azione adjusted e una “generazione organica di capitale superiore all'utile netto che permette un crescente” dividendo per azione “con un pay-out ratio”, cioè la percentuale di utile distribuito sotto forma di dividendo, “fino al 100% dell’utile netto, preservando al contempo una forte solidità patrimoniale”. Per quanto riguarda i costi di integrazione sono “pari a circa 600 milioni di euro al lordo delle imposte, da sostenere nel primo anno di attività”.

Il nuovo gruppo, prosegue la nota, “proteggerà e favorirà lo sviluppo dei due già forti brand Mps e Mediobanca, preservandone il posizionamento e le competenze uniche e consentendo alle famiglie e alle imprese italiane di accedere a una piattaforma di servizi bancari più ampia e integrata”. Nella nota, il Ceo di Mps, Luigi Lovaglio, ha quindi sottolineato che si tratta di una “operazione di natura industriale” con la quale la banca senese vuole “segnare un nuovo approccio nel percorso di consolidamento del settore bancario che in maniera innovativa crea valore da subito sia per gli azionisti di Mps che di Mediobanca, e ritengo anche per l’intero sistema Paese. Puntiamo a un nuovo campione nazionale, con due brand di eccellenza, che vogliamo proteggere e ancor più valorizzare”. Lovaglio aveva prospettato al Mef, primo azionista dell’istituto, l'operazione su Mediobanca già alla fine del 2022. È lo stesso amministratore delegato a rivelarlo, precisando che “il 16 dicembre 2022, dopo aver completato l’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro (cui partecipò anche il ministero, ndr) “incontrai il ministro dell’economia Giorgetti e presentai tre opzioni. Continuare da soli, fare un’operazione fra pari e un’operazione con Mediobanca. Ora è giunto il momento”.

La mossa di Mps è dirompente perché rompe degli equilibri costruiti negli anni. Nessuno aveva mai provato a entrare nel capitale di Mediobanca in maniera ostile. Vi possono essere conseguenze anche su Generali perché la merchant bank di Piazzetta Cuccia possiede il 13% della compagnia assicurativa di Trieste e contribuisce a determinarne gli assetti di governo.