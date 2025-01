OBITUARY

Addio a Cherio, costruttore di case e di passioni civili

Dopo una lunga malattia si è spento a 65 anni il noto imprenditore edile. Figura di spicco nel mondo economico, ha unito l'attività professionale l'impegno politico. Tra i pionieri berlusconiani è stato consigliere comunale: "Bisogna sempre mettersi in gioco"

Un visionario con i piedi piantati per terra. Se n’è andato ieri sera a 65 anni, dopo una lunga malattia, Alessandro Cherio, imprenditore edile per quasi un decennio presidente dei costruttori di Torino. Una figura nota e stimata che con verve e determinazione ha coniugato l’attività professionale e associativa con l’impegno pubblico, negli scranni di Palazzo civico nella prima pattuglia di Forza Italia, tra i pionieri della “discesa in campo” berlusconiana, in quella pattuglia generosa e disperata capitanata da Angelo Burzi. Deluso dal fallimento di quella “rivoluzione liberale” ma mai rassegnato di fronte al declino di Torino e delle sue classi dirigenti, “Sandro” – com’era familiarmente chiamato dagli amici – era tornato all’antica e mai spenta passione politica nel 2018, candidandosi senza successo al Senato nelle liste di “Noi con l'Italia”, una delle tante versioni del partitino centrista di Maurizio Lupi. Pur consapevole della difficoltà di conquistare il seggio si era buttato con il solito entusiasmo: “È stata un’idea che ho avuto dopo aver concluso il mio compito in rappresentanza della categoria imprenditoriale cui appartengo da trent’anni. Il seme piantato della passione politica è rimasto e mi è tornata la voglia di dedicarmi in prima persona. Perché non ci si può sempre lamentare e mai mettersi in gioco”. E in gioco Cherio si è sempre messo, anche e soprattutto nelle partite più difficili. In fondo, da vecchio cuore granata ha sempre avuto un debole per le cause perse, quando sono proprio perse. A Dio, caro Sandro.