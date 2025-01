Nucleare, Pichetto: Piemonte può essere capofila del settore

Il Piemonte "può essere capofila della produzione" nel settore nucleare, "perché a fianco di tutto questo c'è un nuovo filone produttivo in cui siamo leader come italiani, abbiamo già commesse miliardarie. Vorrei ricordare che sul fronte nucleare noi guidiamo Iter che è il più grande centro di ricerca per la fusione. Noi con Ansaldo nucleare abbiamo una conoscenza e lavoriamo già con altri paesi sui reattori. A Torino ha base newcleo, che fanno reattori di quarta generazione. Se nasce qui con l'esperienza che c'è nel maneggiare le tecnologie, con il Politecnico che c'è credo ci siano tutte le condizioni se i più giovani sono abili ci siano delle opportunità produttive importanti. È come è avvenuto con lo spazio quando venti anni fa con Alenia Spazio abbiamo fatto partire a livello piemontese quel nucleo per fare i piccoli satelliti, la regione ci mise 1 milione di euro però adesso nello spazio a Torino sono occupate 10 mila persone". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine del Simposio Internazionale EU-Italy Energy Days, organizzato dal Politecnico di Torino presso il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano.