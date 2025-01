Protopapa (Lega), terme di Acqui sono una priorità

“Le Terme di Acqui rappresentano un tema vitale per il futuro della città e del nostro territorio. È necessario valutare ogni opportunità e mettere in campo tutte le azioni che possano condurre verso il loro rilancio e una rinascita economica per tutta la comunità”. Così il consigliere regionale leghista Marco Protopapa, dopo che oggi in Regione insieme all'amministrazione comunale guidata dal sindaco, Danilo Rapetti, agli assessori Matteo Marnati e Enrico Bussalino e i rappresentanti di Finpiemonte Partecipazioni è stato avviato un tavolo di discussione da cui sono emersi "volontà e impegno a trovare in breve tempo le migliori soluzioni per il rilancio". "Durante la scorsa legislatura - spiega Protopapa - siamo riusciti a superare ostacoli storici come le concessioni perpetue, che costituivano un freno a qualsiasi sviluppo. Abbiamo garantito la continuità dei servizi essenziali legati al termalismo, anche in periodi di grande difficoltà. Ma ora è arrivato il momento di agire con decisione per restituire centralità a questo patrimonio fondamentale per Acqui e per il Piemonte stesso". "L'intervento pubblico - sottolinea - deve garantire che non si ricada in situazioni di stallo o abbandono. La Regione, come ha già dimostrato anche con il presidente Cirio in prima persona, farà la sua parte, sostenendo il rilancio delle Terme grazie a un lavoro coordinato con il territorio. Solo così potremo creare un sistema attrattivo e competitivo. Da sempre seguo questo tema con attenzione e continuerò a farlo, perché credo che le Terme di Acqui debbano tornare a essere un punto di riferimento per il benessere, il turismo e lo sviluppo economico della nostra città e della Regione".