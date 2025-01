Associazione Aglietta, toponomastica Torino ricordi Bruno Segre

L'Associazione radicale Adelaide Aglietta ricorda Bruno Segre a un anno dalla sua scomparsa e sollecita un suo riconoscimento anche nella toponomastica cittadina. "Nel ricordare il partigiano Elio - dicono i coordinatori dell'associazione, Samuele Moccia, Enea Lombardozzi e Giovanni Oteri - non possiamo che rinnovare il nostro impegno e le nostre interlocuzioni con l'amministrazione comunale per un giusto e doveroso riconoscimento nella toponomastica della città, dove ha anche prestato servizio come consigliere comunale, nonché impegnarci nel proseguo delle sue battaglie per i diritti civili impegnando Torino in tal senso e per l'affermazione della laicità delle istituzioni". "Pioniere dei diritti civili e difensore dei valori di laicità e antifascismo, soprattutto nella città di Torino - annunciano i coordinatori dell'associazione -, lunedì 27 gennaio gli renderemo omaggio ritrovandoci nel luogo dove ogni 20 settembre era solito celebrare l'anniversario della breccia di Porta Pia, sotto l'obelisco di piazza Savoia".