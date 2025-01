Mattio (Ance),'Cherio prezioso attore della nostra associazione'

"Con la scomparsa di Cherio perdiamo, oltre che un caro amico, un prezioso attore dell'Associazione e della sua memoria storica". Così, in una nota, il presidente di Ance Torino, Antonio Mattio, esprime il cordoglio per la morte di Alessandro Cherio. "E' stato una figura importantissima della nostra Associazione - sottolinea -. Oltre ad averla guidata per nove anni, battendosi strenuamente per portare avanti le istanze del settore edile e rimarcarne il ruolo nel sistema economico locale, era figura di spicco del tessuto imprenditoriale torinese, e attento interprete dei cambiamenti economici, politici e sociali in atto".