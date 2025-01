Giorno della Memoria, scoperta pietra d'inciampo nel Torinese

Oggi a Pont, nel Torinese, è stata scoperta una pietra d'inciampo per ricordare l'unica donna del paese deportata in un campo di concentramento nazista. Si tratta di Natalina Monteu Saulat sopravvissuta agli orrori di Ravensbrück, liberata ma poi morta ad appena 21 anni, nel 1947, a seguito delle sevizie subite. La pietra d'inciampo si trova in viale ex Internati dove, sempre oggi, nell'ambito delle iniziative per la Giornata della memoria, è stata scoperta una targa che ricorda tutti gli 87 deportati di Pont. L'iniziativa è stata organizzata dall'Anpi con il patrocinio della Città metropolitana di TORINO e la collaborazione di Comune, dell'Associazione nazionale ex deportati e di diverse associazioni di Pont