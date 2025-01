TRAVAGLI DEMOCRATICI

Cambiare rotta al Pd: un'impresa. Dal Nord il controcanto a Schlein

L'area riformista rialza la testa e mette in agenda due appuntamenti a Bergamo e Torino. L'europarlamentare Gori riunisce esponenti del mondo economico e produttivo. In Piemonte è il consigliere regionale Valle a prendere l'iniziativa. "Siamo un partito plurale"

“Avete letto l’intervista di Franceschini?”. In una pausa dell’Eu-Italy Energy Days di Torino, Giorgio Gori appare da Pepino in piazza Carignano per qualche incontro informale. In sostanza l’ex vicesegretario “professa una sorta di marciare divisi per colpire uniti alle prossime elezioni… vedremo”. Al tavolo, dirigenti del Pd subalpino; passa per un saluto Evelina Christillin, “ero con mia figlia, è arrivata da Milano”. Qualche convenevole, “c’era anche Gil?” chiede riferendosi al ministro Gilberto Pichetto, “ora gli scrivo, gli dico che non è venuto neanche a salutarmi”. Il polso destro immobilizzato per un intervento a un tendine è l’unico cruccio dell’europarlamentare dem ora che ha deciso di intensificare la sua attività, anche fuori dall’aula di Bruxelles.

In agenda c’è l’happening del 22 febbraio nella sua Bergamo, dov’è stato sindaco e dove tra un mese riunisce il gotha del sistema economico e produttivo italiano: si avvicenderanno tra gli altri il vertice di Confindustria Emanuele Orsini, il presidente esecutivo di Brembo Matteo Tiraboschi, il numero uno di Confartigianato Marco Granelli e poi la rettrice del Politecnico di Milano Donatella Sciuto, i segretari generali di Fiom – Michele De Palma – e Fim, Ferdinando Uliano che in un panel specifico sull’auto si confronteranno con il presidente dell’Anfia Roberto Vavassori. “Innovare per tornare a crescere”, il titolo di un’iniziativa nata “per parlare di industria italiana ed europea, in un momento in cui questo settore deve fronteggiare il saliscendi dei prezzi dell’energia e le tensioni geopolitiche, con la crisi della Germania, lo spauracchio dei dazi dagli Usa, la competizione sempre più aggressiva della Cina” è l’incipitdi Gori. Ma a leggerlo con la lente della politica, l’appuntamento segna il risveglio di un’area del Pd piombata per due anni in un profondo letargo, tramortita dopo la batosta delle primarie vinte da Elly Schlein che ora prova a rialzare la testa. Non a caso tra i presenti in scaletta ci sono anche il segretario mancato Stefano Bonaccini, l’eurodeputata Elisabetta Gualmini, il primo cittadino di Torino Stefano Lo Russo, da poco assurto al Nazareno col ruolo di coordinatore dei sindaci dem. E a segnare una certa trasversalità anche Antonio Misiani e Andrea Orlando, che di questi temi si occupano nella segreteria nazionale, seppur con un approccio diverso. Sulla locandina campeggia in bella vista “Energia Popolare”, il nome di quella corrente da ri-allacciare dopo la lunga pax elettorale.

Davanti a un caffè, di fronte a Gori, anche il consigliere regionale Daniele Valle, che è stato il coordinatore della mozione Bonaccini in Piemonte. Lui è l’artefice di una iniziativa gemella che si svolgerà a Torino la mattina dell’8 marzo, Festa della donna, con la presenza di Lo Russo, Bonaccini e dell'eurodeputata Irene Tinagli. Passaggio a Nord-Ovest il titolo evocativo di un evento che pare indicare una nuova rotta al Pd, verso quel territorio un tempo locomotiva industriale che senza il rilancio della manifattura non può intercettare la ripresa: “La verità è che il Pd deve tornare a parlare con questi mondi, se non lo facciamo noi chi lo deve fare?” chiede retoricamente Gori. “Quello che dobbiamo dire con chiarezza è che se l’Italia e l’Europa non tornano a creare ricchezza non potrà esserci redistribuzione e senza redistribuzione salta quel sistema di welfare che per decenni ha caratterizzato il sistema europeo” prosegue Valle. Poi la chiosa: “Noi dobbiamo proporci come quella forza in grado di aiutare chi contribuisce a creare lavoro e ricchezza”. Parole almeno apparentemente in antitesi con quel super partito trasversale della spesa pubblica che dalle viscere del Pd attraversa i due azionisti di Avs e si estende fino al Movimento 5 stelle; il partito dei superbonus e dell’assistenzialismo a oltranza.

Prova a rialzarsi in piedi la componente riformista del Pd, partendo proprio dal Nord, insinuandosi in quel tessuto produttivo che un tempo guardava alla Lega e su cui “oggi Matteo Salvini non ha più presa dopo le sue mille giravolte, la scelta sovranista e l’abbandono della battaglia federalista” conclude Valle. Prende forma un nuovo Pd? “Andiamo incontro a un lungo periodo senza elezioni ed è normale che si esprimano punti di vista differenti. D’altronde se diciamo che il nostro è un partito plurale è importante che questa pluralità emerga”. Insomma, c'è anche un Pd in grado di parlare di pil senza vergognarsi, di interloquire con le grandi e piccole imprese, di assumere una posa riformista. La sintesi è affidata ancora a Gori: “O qui parliamo la lingua dei ceti produttivi oppure non entreremo mai in sintonia con la cultura di questo territorio che è fortemente segnata dalla cultura d’impresa”. Il controcanto a Schlein è iniziato.