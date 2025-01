Cambio al Cambio

“Pronto per volare?”. A leggere in filigrana l’ultimo post sui social dello chef Matteo Baronetto pare che i tempi dell’addio siano ormai maturi: “Per far rinascere foglie nuove l'albero deve perdere quelle vecchie” scrive sul suo profilo Instagram. Lui, abituato a stuzzicare i palati più fini, è finito sulla bocca di tutti, e visto che la lingua batte dove il dente duole trova conferma anche la voce dell'imminente divorzio dal ristorante del Cambio. Non tanto per volontà sua quanto piuttosto di una proprietà decisa a riportare il menu nel solco della tradizione senza troppe concessioni all’innovazione. Insomma, “anche se vanno al Cambio, i torinesi vogliono mangiare il vitello tonnato” si stringe nelle spalle un noto esperto del settore. E a quanto pare, presto potrebbero essere accontentati.