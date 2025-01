CAMPANILE SERA

Rimpasto "indigesto" ad Asti. Lenticchie e mal di pancia

Mossa chirurgica del sindaco-podestà Rasero, con deleghe amputate e redistribuite. E un perdente ben preciso: Forza Italia. Il nuovo assessore azzurro, Marco Galvagno, figlio dell'ex ras socialista, prende solo le briciole. A febbraio le sorti giudiziarie

Che la politica astigiana fosse una partita a scacchi con pedine personali era abbastanza evidente, ma ora sembra più simile a una gara di briscola con le carte segnate. Dopo il defenestramento natalizio di Mario Bovino, genero del presidente dei commercianti Aldo Pia, e l’annunciata contesa in tribunale – l’udienza davanti al gip per l’eventuale rinvio a giudizio di Maurizio Rasero si terrà il prossimo 11 febbraio –, il sindaco-podestà di Asti ha annunciato oggi il rimpasto di giunta. Una mossa chirurgica, con deleghe amputate e redistribuite, e un perdente ben preciso: Forza Italia.

Il nuovo assessore azzurro, Marco Galvagno, 51 anni, avvocato già presidente del Consiglio provinciale dal 2013 al 2018 e attuale segretario provinciale del partito, assume le deleghe a Legalità e Trasparenza, Affari Istituzionali e Legali, Decoro Urbano, Coordinamento Fondi Europei e Pnrr e Coesione territoriale. Figlio del già sindaco socialista Giorgio Galvagno (e attuale presidente della Banca di Asti), avrebbe dovuto assumere un ruolo di peso, in grado di controbilanciare la cacciata di Bovino. Ma il sindaco Rasero, esperto di fulminee mosse al canapo (originate dalla sua accesa passione paliofila), ha assegnato al sostituto di Bovino deleghe assolutamente marginali, una sorta di “capo ufficio matite appuntite”. E mentre Galvagno si prepara a occuparsi del decoro urbano, passione che probabilmente ha ereditato dal padre (già soprannominato “magnolia” quand’era sindaco della città del Palio, per la sua passione nel piantare alberi nelle principali vie del centro), Rasero conserva strette le deleghe strategiche, rafforzando il suo controllo sulla civica amministrazione.

Le deleghe più significative che erano di Bovino – Commercio, Lavoro e Pubblici esercizi – sono finite nelle mani di Loretta Bologna, pure lei di Forza Italia, assessora con un carico già ben nutrito; in pratica avrà poco tempo, capacità a parte, per occuparsene, per cui finirà per accettare i consigli-imposizioni di Rasero, rischiando però nell’impresa la faccia e all’occorrenza, visto il clima teso, anche la pelle. Anche le altre deleghe già in capo a Bovino sono state “redistribuite”, ma sempre a vantaggio di Rasero e dei suoi accoliti. Galvagno è entrato in giunta per completare l’album, ma gli hanno dato in mano figurine di scarto.

Il vero capolavoro del sindaco-podestà è politico: Forza Italia, un tempo protagonista della scena astigiana, esce dal rimpasto con le ossa rotte. Il partito si trova ora con un assessore che ha il prestigio ereditato dal nome di famiglia e dal ruolo di segretario provinciale, ma con ben poco potere per incidere sulla direzione amministrativa della città. L’unica cosa che resta solida è la leadership di Rasero, che si conferma come il vero dominus del centrodestra astigiano.

D’altra parte, un sindaco che riesce a servire un piatto di lenticchie al figlio del vecchio ras socialista Galvagno facendo apparire il gesto come una benevola concessione non è da sottovalutare. Asti, terra di vino e di tartufi, è sempre più il palcoscenico di una commedia politica dove i ruoli sono già scritti e le sorprese, in realtà, sono assai prevedibili. Rasero è il regista, Forza Italia appare destinata al ruolo di comparsa e i cittadini, per ora, restano spettatori.