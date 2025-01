POLITICA & GIUSTIZIA

Sit-in, coccarde e poi via dall'aula. Protesta "politica" dei magistrati

Anche Torino risponde all'iniziativa dell'Anm per contestare la riforma Nordio. Dopo il flash mob davanti al Palagiustizia e l'intervento del presidente della Corte d'Appello Barelli Innocenti le toghe alzano i tacchi appena prende la parola il rappresentante del governo

In una mano la Costituzione, nell’altra la frase di Pietro Calamandrei che recita “Se volete andare in pellegrinaggio dove è nata la nostra Costituzione, andate sulle montagne, nelle carceri, nei campi, dovunque è morto un italiano per riscattare la nostra libertà, perché è lì che è nata questa nostra Costituzione”. Frase affissa anche sulle scale che portano all’aula magna Fulvio Croce. Così i magistrati torinesi in presidio, con indosso la toga sulla quale è appuntata una coccarda tricolore, davanti al Palazzo di Giustizia dove si svolge l’inaugurazione dell’anno giudiziario. Una iniziativa promossa dall’Anm, il sindacato di categoria, in varie città nelle sedi delle Corti di Appello contro la riforma della giustizia. Non solo, per l’inaugurazione è scattato l’invito ai magistrati di abbandonare l’aula al momento degli interventi del ministro e dei suoi delegati. Contestazione che culminerà con una giornata di sciopero il 27 febbraio.

La protesta dell’Anm arriva a una manciata di giorni dal primo via libera della Camera alla riforma che prevede la separazione delle carriere, due Csm e l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare. Ma anche a tre giorni dalle comunicazioni del ministro Carlo Nordio in parlamento dove aveva assicurato che l’indipendenza della magistratura non è messa in discussione e aveva osservato: «Quanto al timore del cosiddetto pm superpoliziotto la risposta è assai semplice: nel sistema attuale esso lo è già, con l’aggravante che godendo delle stesse garanzie del giudice egli esercita un potere immenso senza alcuna reale responsabilità. Oggi infatti il pm non solo dirige le indagini, ma addirittura le crea, attraverso la cosiddetta clonazione dei fascicoli, svincolata da qualsiasi parametro e da qualsiasi controllo, che può sottoporre una persona ad indagini occulte ed eterne e che creano disastri anche finanziari nell’ambito della amministrazione della giustizia – aveva sottolineato il guardasigilli – Pensiamo a quante inchieste sono state inventate, si sono concluse con la sentenza “il fatto non sussiste” e sono costate milioni di euro in intercettazioni, di tempo, di ore di lavoro perdute». Situazioni che hanno interessato anche la procura di Torino. E non è un caso che uno degli ex procuratori capo del capoluogo piemontese, Armando Spataro abbia preso parte nella città in cui ha svolto in precedenza il suo incarico al sit-in sulla storica scalinata di Porta Vittoria a Milano.

Parole, quelle di Nordio, che hanno spinto tutti i componenti togati del Csm, insieme al componente laico Roberto Romboli, a depositare al comitato di presidenza una richiesta di apertura di una pratica a tutela. «A nostro giudizio la riforma costituzionale in discussione in Parlamento – ha spiegato Mario Bendoni, presidente della giunta piemontese della Anm – indebolisce la magistratura nel suo complesso, in particolare l’ufficio del pubblico ministero, perché separandolo e sganciandolo dall’ordine giudiziario inevitabilmente lo attrae nell’orbita del potere esecutivo nel lungo periodo. Questo è il nostro timore. Senza un pubblico ministro indipendente a essere tutelati sono i diritti dei cittadini, in particolare quelli più deboli quindi noi stiamo protestando come magistrati ma soprattutto come cittadini», ha concluso.

Forti critiche all’iniziativa arrivano dall’avvocatura, Il Consiglio nazionale forense richiama i giudici «al rispetto di quegli stessi valori costituzionali che formano condivisione – e non contrapposizione – con la magistratura, e specificamente il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, che è caposaldo anche dei principi di autonomia e indipendenza della magistratura». E aggiunge che «non si può rimanere silenti» di fronte ad una «manifestazione plateale e diffusa, rispetto a scelte sulle quali dovrà pronunciarsi il Parlamento, nel pieno rispetto del principio di sovranità, e su cui poi i cittadini italiani saranno chiamati a pronunciarsi con referendum».

Il presidente della Corte d’Appello del Piemonte, Edoardo Barelli Innocenti, si è soffermato sull’annoso e dolente rapporto tra politica e magistratura: «Se è vero che i giudici non devono fare politica, nel senso che non devono parteggiare per nessuna parte politica, i politici non devono fare i giudici. In questo difficile momento storico – ha esordito nella sua prolusione – occorre ribadire che la magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato: non è un contro potere, ma un potere a tutela dei diritti di tutti gli esseri umani. E dico esseri umani, non cittadini. La prospettata separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti non diminuirà di un giorno i tempi della giustizia, per cui sarebbe meglio chiamarla riforma della magistratura e non della giustizia». Barelli Innocenti, nel sottolineare che «i giudici non devono fare politica», ha ricordato di «aver salutato con favore la legge sulle “porte girevoli” perché un magistrato che si presenta alle elezioni, anche amministrative, qualificandosi politicamente, non deve ritornare a fare il magistrato». Poi ha aggiunto che «se i giudici non devono fare politica, i politici non devono fare i giudici anche se talvolta, in un momento di sconforto verrebbe voglia di dire: venite voi fare il nostro lavoro, e nelle condizioni in cui lasciate i nostri uffici, anche se naturalmente non è il caso».

«Tanti anni fa – ha proseguito – un politico fu chiamato a svolgere le funzioni di giudice e, pur sapendo che l’accusato era innocente, cedendo alle richieste della folla e alla ragione di Stato, lo condannò a morte. Quel politico si chiamava Ponzio Pilato. Vogliamo un giudice che si faccia influenzare dalla folla o dalle ragioni politiche, un giudice prono ai voleri della politica? O vogliamo un giudice con la schiena dritta che, con la forza del diritto, sappia tutelare i diritti degli esseri umani che chiedono giustizia anche contro le istanze dei poteri molto forti politicamente ed economicamente?». «La magistratura – ha osservato – amministra la giustizia in nome del popolo italiano con provvedimenti che sono sempre motivati, che si possono criticare e impugnare nelle sedi competenti. Tuttavia, non si può aggredire il singolo magistrato e additarlo al pubblico un ludibrio solo perché non si condivide la decisione che ha preso: questa è barbarie. Anche i magistrati hanno il diritto alla riservatezza e alla tutela della loro corrispondenza come tutti gli altri cittadini», ha aggiunto. «E siccome magistratura e avvocatura sono facce della stessa medaglia della giustizia, intaccare una delle due facce significa incidere anche sull’altra. Se la magistratura o l’avvocatura sono delegittimate anche l’altra ne subirà le conseguenze perché verrà sminuito comunque il suo ruolo nella società», ha detto ancora.

Alzando la Costituzione e il cartello con la frase di Calamandrei, anche i magistrati torinesi hanno lasciato l’aula magna del Palazzo di Giustizia quando è stato annunciato l’intervento della rappresentante del ministero della Giustizia, Mariaisabella Gandini.