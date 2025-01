ALTA TENSIONE

Torino capitale dell'eversione di piazza. "Rischiano di tornare gli anni di piombo"

L'allarme lanciato all'inaugurazione dell'anno giudiziario, prima dal consigliere del Csm Aimi e poi dalla procuratrice generale Musti. Il ruolo di regia di Askatasuna: ha conquistato l'egemonia a livello nazionale, alzando il livello di conflittualità contro le istituzioni

Torino capitale dell’eversione di piazza. “L’elemento maggiormente connotante il distretto del Piemonte della Valle d’Aosta e che rende Torino, ancora una volta capitale, è insito nella cosiddetta galassia dei centri sociali (Askatasuna) e degli anarco insurrezionalisti”. Sono parole pesanti per quanto ponderate quelle pronunciate dal procuratore generale Lucia Musti, che nel suo intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario. «È inammissibile ogni manifestazione di odio e di violenza e di devastazione dei beni della collettività, penso ai danni ingenti causati al cantiere di Chiomonte, che non possono trovare alcuna giustificazione e che nulla hanno a che vedere con la manifestazione del dissenso e con il diritto costituzionalmente sancito a esternare il proprio pensiero». Per questo secondo Musti «è necessaria e opportuna una risposta dello Stato che veda, laddove ne siano soddisfatti i presupposti di legge, assicurare alla giustizia coloro che attuano condotte criminose che hanno chiare finalità eversive, quanto meno di piazza».

«Ritengo – ha spiegato Musti nel suo intervento – che i movimenti anarco antagonisti che operano nel distretto del Piemonte e della Valle d’Aosta per la realizzazione di condotte antigiuridiche, per l’assoluta singolarità e gravità delle modalità delle stesse che rendono Torino sempre triste protagonista laddove si verifichino cortei per la pericolosa forza di attrarre nell’ideologia soggetti di minore età e infine per la capacità di entrare in condivisione con movimenti sani di cittadini che intendono manifestare pacificamente il proprio dissenso, No Tav uno per tutti, tutto questo determina, produce, genera e versione di piazza, concetto da intendersi come “sconvolgimento e rovesciamento dello stato delle cose”». Esprimendo, quindi «piena la condivisione del lavoro che svolge la Procura di Torino e la Procura distrettuale antiterrorismo di Torino con riferimento alla trattazione degli specifici reati ma anche delle regie retrostanti, da quello di piazza a quello di superiore competenza distrettuale», il pg si è soffermato sul centro sociale Askatasuna, osservando che «l’operazione che ha portato all’esecuzione di 24 misure cautelari ha consentito di dimostrare che i militanti hanno conquistato l’egemonia a livello nazionale del circuito autonomia e contropotere, hanno strutturato una progettualità volta innalzare il livello di conflittualità contro le istituzioni intercettando le tensioni sociali al fine di permearle dentro un apparente solidarietà, hanno assunto la regia della mobilitazione violenta in Val di Susa, hanno realizzato una struttura organizzativa complessa che consentisse loro di confidare anche sul consenso di una parte dell’opinione pubblica, possono contare su diverse basi, hanno capacità di mobilitazione a livello nazionale, con l’uso dei social, di forze provenienti tutta Italia».

Nel suo intervento, Lucia Musti ha poi citato «cortei nei quali, a prescindere dalla motivazione per cui sono indetti e autorizzati, se preavvisati, si travalicano pesantemente i confini del lecito agire e manifestare, si assaltano edifici in cui i cittadini hanno la sede del proprio lavoro, penso a caserme, uffici di polizia, prefettura, sede regionale della Rai, sedi universitarie». E ancora, ha proseguito «assistiamo a cronache ripetute nelle quali negli ultimi tempi sono le forze dell’ordine che annoverano i propri operatori di polizia ritornare a casa con in tasca un referto versione e io vorrei che nessuno tornasse a casa con un referto di lesioni».

«Assistiamo a manifestazioni in cui si bruciano bandiere di Stati nelle quali si tende a demonizzare lo Stato di Israele, manifestando nelle Università contro le scelte degli atenei a realizzare utili gli scambi e convenzioni. Mi chiedo – si è interrogata a questo proposito il pg di Torino – quanti di questi ragazzi sappiano che ogni 27 gennaio si commemorano i giorni della Memoria e cosa significhino ma prendo al minore che, in una manifestazione, ha fatto il segno delle 3 dita a simboleggiare la P38: sono gli anni di piombo, 1977, anni di cui egli non è a conoscenza essere stati “la notte della Repubblica”».

Di una città segnata da «manifestazioni violente» che hanno provocato numerosi feriti tra le forze dell’ordine e «se non si interviene in maniera determinata rischiamo un ritorno agli anni di piombo», aveva parlato in precedenza, sempre alla cerimonia nell’aula magna del Palagiustizia, Enrico Aimi, avvocato penalista, membro laico del Csm, in passato senatore di Forza Italia intervenuto in rappresentanza del plenum di Palazzo dei Marescialli. «Bene hanno fatto – ha aggiunto – la Presidenza del Consiglio e i ministeri di interno e difesa a chiedere 6,8 milioni di risarcimento agli imputati del processo al centro sociale torinese Askatasuna». Aimi ha anche osservato che Torino «non è un caso isolato».