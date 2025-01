Alessandria, monumento dell'alluvione già da ripristinare

È già da ripristinare il monumento dedicato a vittime e volontari, a trent'anni dall'alluvione 1994 ad Alessandria, a neanche due mesi dall'inaugurazione con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il blu dell'acqua e il marrone del fango, creati con un rivestimento di gres porcellanato, non hanno resistito a freddo, umidità e pioggia, particolarmente aggressivi nelle vicinanze delle sponde del fiume Tanaro. Così gli smalti delle iconiche casette si sono sgretolati e l'autore ceramista Danilo Trogu - il primo a esserci rimasto male per quanto accaduto - nello studio di Albissola (Savona) è già al lavoro per il ripristino. "Ho ricevuto messaggi e telefonate di solidarietà da chi ha compreso il problema. Sto preparando nuove mescole e penso di essere in città per fine febbraio inizio marzo, dovendo aspettare temperature più alte e meno umidità, che consentano al materiale di fare presa. Il Comune pagherà nulla". Fatto apprezzato dal sindaco, Giorgio Abonante.