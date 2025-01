Merlo, "vera sfida è chi costruisce il Centro"

"La recente riflessione di Dario Franceschini, come sempre, è puntuale, intelligente e anche provocatoria. E non può essere sottovalutata. Ora, al di là di prendere atto che, ad oggi, non esiste una coalizione di sinistra e progressista unita, compatta e di governo, non si può non rilevare che la costruzione di un luogo politico autenticamente centrista, riformista e di governo è sempre più necessario e indispensabile. Una responsabilità che coinvolge direttamente Forza Italia, che oggi è il centro politico per eccellenza nel nostro Paese. Ma è indubbio che l'antico detto democratico cristiano che nel nostro paese "si vince al centro" e che, soprattutto, "si governa dal centro", è quanto mai attuale e moderno e non si può affatto ignorare". Ad affermarlo, in una nota, è Giorgio Merlo, presidente di Scelta Popolare. "Per queste ragioni - prosegue Merlo - la vera sfida politica, e di governo, è oggi quella di costruire una cultura politica di centro che resta l'unica capace per dare stabilità ai governi e credibilità alle stesse istituzioni democratiche. E questo, come ovvio e persino scontato, non lo possono fare partiti e coalizioni che fanno del massimalismo, del radicalismo e del populismo la loro ragion d'essere".