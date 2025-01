Tuffo nel Po degli orsi polari domani a Torino

Nonostante le temperature fredde, si ripete anche quest'anno l'appuntamento con il "Tuffo nel Po degli orsi polari". Per gli appassionati di questa sfida l'appuntamento è domani mattina al Circolo canottieri Caprera, a Torino. Il numero massimo di partecipanti è 150 e la quota d'iscrizione, 10 euro, andrà al progetto del "Laboratorio Subacqueo Inclusivo Diverse Ability", per corsi di immersione dedicati a studenti con disabilità fisiche, intellettive e sensoriali. La tradizione degli "orsi polari" risale al gennaio 1899, quando il colonnello Nino Vaudano, appassionato fondatore della Rari Nantes Torino e tra i primi promotori del nuoto in Italia, organizzò il primo Cimento invernale nel Po. Da allora questa tradizione continua senza interruzioni e rappresenta un momento di celebrazione della città, del coraggio dei partecipanti e del legame con il fiume Po. Il cimento invernale, come scrive la Rari Nantes in una nota, "si propone di avvicinare i cittadini al fiume Po, dimostrando che è possibile nuotare in sicurezza anche in acque libere. Al contempo l'evento promuove il rispetto per l'ecosistema naturale".