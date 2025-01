SACRO & PROFANO

Per i cattodem è un brutto risveglio:

lo "scisma liquido" guarda a destra

Nulla di nuovo dal raduno di Milano promosso da Delrio, nonostante la "benedizione" di Zuppi. In verità quei segnali di ripresa che si colgono nella Chiesa hanno un segno ben diverso. Anche negli Usa scoprono i "boariniani" a proposito del card. Repole

Secondo Repubblica la Cei – con il suo presidente, cardinale Matteo Zuppi – sarebbe passata, rispetto al cattolicesimo progressista democratico d'antan riunitosi attorno a Romano Prodi e Graziano Delrio, «dal battesimo alla benedizione», ma l’impressione è che il raduno di Milano riecheggiasse una storia già vista. In realtà, si coglie un certo un «risveglio dei cattolici», ma esso ha un segno opposto a quello progressista perché in questi anni, soprattutto dopo il Covid, nel mondo cattolico – non solo in Italia – è avvenuto uno “scisma liquido” silenzioso e sommerso ma di segno diverso a quello rappresentato da “Comunità democratica”, con il recupero di temi che il progressismo ha abbandonato o marginalizzato: affermazione dell’identità cattolica, primato dei temi di biopolitica su quelli sociali, valori non negoziabili. Coerentemente con la loro impostazione di cattolici «adulti», Pierluigi Castagnetti, parlando di famiglia, ha voluto precisare che «non sto parlando della forma, ce ne sono di nuove, è cambiata l’epoca» e Stefano Lepri ha sottolineato la necessità «di favorire la natalità e le relazioni affettive e genitoriali stabili».

Forse per capire qualcosa di questo “scisma liquido” in atto, le gerarchie dovrebbero guardare agli Usa dove insegna Massimo Faggioli, uno studioso esponente del cattolicesimo progressista legato alla “Scuola di Bologna” e quindi non sospetto di «indietrismo». Nel suo ultimo libro, uscito in questi giorni, Da Dio a Trump. Crisi cattolica e politica americana, egli vede nel voto a Donald Trump una risposta a quella ricerca di senso che emerge da un ordine del mondo, anche religioso, ecclesiale e cattolico, visibilmente alle corde. Una storia che non riguarda solo l’America.

***

Ha fatto il suo ingresso sul web il sito in lingua inglese, Cardinalium Collegii Recensio, che offre i risultati delle ricerche di un team internazionale coordinato dai vaticanisti Edward Pentin e Diane Montagna. L’iniziativa nasce dalla necessità di rendere noti i profili dei 211 porporati che spesso, dopo gli ultimi concistori, nemmeno si conoscono fra di loro, specialmente dopo il 2014, quando il papa ha sospeso le riunioni del collegio dei cardinali che avvenivano prima con regolarità e che gli permettevano di consultare, sui più importanti temi ecclesiali, quello che rimane pur sempre il “senato” della Chiesa. L’obiettivo del sito è quello di «fornire informazioni chiare, estese e affidabili sui cardinali» mettendo in luce «dati biografici chiave, un riassunto delle loro principali qualità e attributi e ampi dettagli su come hanno svolto i tre principali compiti o “uffici” del vescovo: santificare, governare e insegnare».

Sul cardinale Roberto Repole, il sito scrive che «l’arcivescovo di Torino ha avuto un legame significativo e forte con Sergio Boarino, figura chiave nella formazione del gruppo liberale di sacerdoti noto come i “Boariniani”. Ex rettore del Seminario Maggiore di Torino negli Anni Ottanta, Boarino è stato un mentore importante per Repole e altri sacerdoti durante gli anni della loro formazione. Repole stesso lo ha descritto come un “padre intelligente e buono”. I “Boariniani”, definiti una “setta” dai loro critici, sono una associazione di sacerdoti che mantengono un forte legame reciproco anche dopo l’ordinazione. Sono caratterizzati da un sistema pastorale e ideologico autoreferenziale, da una forte coesione interna e da una notevole influenza sulla diocesi. Generalmente considerati teologicamente e politicamente progressisti, tendono a interpretare i “segni dei tempi” in continuità con le idee degli anni 60 e 70». Secondo l’estensore del profilo – in larga parte basato sugli articoli dello Spiffero (correttamente linkati) –, il fulcro del pensiero teologico del cardinale Repole è l’umiltà, la proposta di una Chiesa umile, che adotta lo stile del Dio umile e del «pensiero umile». Gli osservatori descrivono questa visione come una «versione teologica soft» del pensiero debole del filosofo torinese Gianni Vattimo, un tentativo di reinterpretare il cristianesimo in accordo con le condizioni postmoderne. I critici affermano che la visione umile di Repole rischia di trasformarsi in una «Chiesa umiliata».

***

La notizia che mesi fa lo Spiffero aveva anticipato è ora ufficiale. Gli uffici della Curia metropolitana di via Valdellatorre saranno smobilitati per fare posto all’ufficio immigrazione della Questura di Torino dove si effettuano i rilasci e i rinnovi dei permessi di soggiorno ai cittadini stranieri, attualmente ubicati in corso Verona. L’operazione, secondo un comunicato della stessa diocesi, avrà luogo entro l’autunno; sembra che tutto l’apparato burocratico curiale, che subirà qualche “dimagrimento”, ritornerà in via Arcivescovado. Da dove, secondo molti, non avrebbe mai dovuto traslocare.

***

Mentre il papa se la prende un giorno sì e un giorno pure con i preti e i giovani che amano la Tradizione in quanto affetti da «squilibri mentali», a Bergamo celebra e amministra indisturbato i Sacramenti colui che è ormai conosciuto su tutti i social network come il “Prete Pride”. Si tratta di don Marco Luca Bertani (detto don Malù) noto per partecipare al Bergamo Pride e al Milano Pride e attivista lgbtqia+ e che si presenta abbigliato in modo pittoresco e provocatorio al quale, dopo un periodo di sospensione il vescovo, monsignor Francesco Beschi, ha rinnovato il celebret e cioè il permesso di celebrare fuori della diocesi in cui è incardinato.

***

A Trissino, in diocesi di Vicenza, la parrocchia, pur dotata di ampi locali, ha invece trasformato la chiesa in hamburgheria con il dichiarato proposito di «attirare i giovani». Il titolo dell’iniziativa è già tutto un programma: «L’hamburger dove non te lo aspetti» con la promessa di trovare in chiesa «cibo, musica e tanto divertimento». L’evento avrà luogo il 31 gennaio per festeggiare San Giovanni Bosco. Il parroco, don Domenico Pegoraro, è famoso perché, durante una Messa da lui celebrata, arrivato alla consacrazione, ha fatto salire un bambino di quattro anni sull’altare e poco prima di stendere le mani sulle oblate, gli ha detto: «Tranquillo, piccolo. Quando sarai grande questo libro lo strapperai tutto». Il libro in questione era il Messale. Naturalmente, la trasformazione della chiesa in ristorante ha avuto la benedizione e l’incoraggiamento del vescovo, monsignor Giuliano Brugnotto, con la stupefacente giustificazione che «Gesù, se oggi fosse qui, credo che accoglierebbe e approverebbe iniziative come questa». Siamo, come qualcuno ha osservato, alla «strategia della sconfitta» che oltretutto usa la Chiesa per una operazione di ruffianeria giovanilista. Proprio in questi giorni, il cardinale Robert Sarah ha affermato che la Chiesa ha bisogno di adoratori: «Il mondo sta morendo perché manca di adoratori! La Chiesa è inaridita dalla mancanza di adoratori». Non di panini, con o senza sesamo o hamburger con salsa bbq o crispy.