Penalisti Torino, da Anm prese di posizione violente

"La violenza di alcune posizioni assunte dall'Anm non è accettabile in un sistema che deve essere liberale e deve fondarsi sulla separazione dei poteri dello Stato". E' quanto ha detto l'avvocato Roberto Capra, presidente della Camera penale del Piemonte occidentale, nel suo intervento di oggi a Torino all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Il riferimento è, in particolare, alla contrarietà dei magistrati al progetto di riforma che comprende la separazione delle carriere di giudici e pm. "Nel nome di principi sbandierati a piacimento - ha osservato - ovvero di rischi paventati senza ragione alcuna, e che non si ritrovano nella riforma in fase di approvazione parlamentare, l'Anm combatte una battaglia per conservare spazi di potere".