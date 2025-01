Politecnico di Torino: master per sviluppatori di Bitcoin

La Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino e Plan Network, piattaforma internazionale che fornisce strumenti e contenuti educativi dedicati alla tecnologia di Bitcoin, lanciano "Bitcoin, Lightning Network and Distributed Systems Technologies", il primo percorso formativo per sviluppatori Bitcoin specializzati nella tecnologia Lightning Network, che prenderà il via a marzo 2025 e si concluderà nel giugno dello stesso anno. "Lightning Network rappresenta il futuro della tecnologia Bitcoin, perché consente di effettuare microtransazioni istantanee a basso costo e in sicurezza, superando le possibilità delle tradizionali monete di scambio, almeno per i piccoli trasferimenti di denaro", ha detto Danilo Bazzanella, Coordinatore del corso e docente in Crittografia, Blockchain e Criptoeconomia al Politecnico di Torino. "Sempre più aziende ci chiedono di formare ingegneri, sviluppatori e data scientist capaci di innovare i progetti basati su tecnologia Blockchain e Bitcoin e questo corso offre a coloro che vogliono specializzarsi in questo campo gli strumenti per sviluppare e gestire applicazioni e soluzioni innovative". Il programma è pensato per neolaureati o giovani lavoratori che già possiedono una base nel settore dello sviluppo software e vogliono ottenere una profonda competenza nei campi trasformativi di queste tecnologie. L'obiettivo è sviluppare profili professionali in grado di soddisfare le richieste di un mercato dinamico e proporsi a startup, medie imprese e multinazionali come sviluppatori Bitcoin, esperti in crittografia, consulenti per aziende, Cybersecurity specialist e Project Manager di settore. Il percorso formativo è stato disegnato per offrire agli studenti una comprensione della crittografia alla base della tecnologia Blockchain e delle criptovalute, con particolare attenzione al Bitcoin, e ambisce a esplorare le tecnologie fondamentali che stanno trasformando l'interazione con il denaro digitale e le reti decentralizzate. Oggetto dell'offerta formativa, in lingua inglese, è l'acquisizione di competenze pratiche e avanzate necessarie a sviluppare applicazioni e soluzioni innovative, subito spendibili in azienda. Durante il corso gli studenti realizzeranno anche dei project work specifici legati a problemi reali proposti da alcune delle più importanti aziende del settore. L'approccio didattico, in collaborazione con figure di spicco dell'industria, garantisce un livello di insegnamento elevato quanto immediatamente utilizzabile in contesti professionali. Le iscrizioni sono aperte fino al 5 febbraio. Verranno attribuite tre borse di studio per merito, che ridurranno di due terzi i costi di iscrizione al programma.