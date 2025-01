Shoah. Lo Russo: stagione buia da ricordare

"Ottant'anni fa i cancelli di Auschwitz si aprivano, e l'esercito sovietico liberava le persone prigioniere degli orrori del campo. Un momento che ha acquistato un valore fortissimo, simbolo di una stagione buia della nostra storia, che abbiamo il dovere di ricordare: mentre tante e tanti testimoni di quegli anni terribili non sono purtroppo più con noi, sta a tutte e tutti noi raccogliere la loro preziosa eredità". Così sui social il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. "Il 27 gennaio, Giorno della Memoria - sottolinea - ci invita a riflettere, a non dimenticare, ad agire concretamente nelle nostre vite quotidiane per far sì che quei fatti non si perdano, e siano base per una vera cultura della pace, della tolleranza, del rispetto dell'altro. Una cultura di cui sentiamo profondamente il bisogno oggi: diffonderla e sostenerla è un dovere verso chi ha dato la vita allora e verso le nuove generazioni. Perché, come ci insegnano le storie di chi è sopravvissuto, chi salva la memoria, salva il futuro", conclude il primo cittadino del capoluogo piemontese.