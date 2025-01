Telepass a Torino può pagare trasporto pubblico locale

Telepass annuncia che i clienti possono acquistare i biglietti del trasporto pubblico locale per la città di Torino direttamente dall'app Telepass. Urbi, società del gruppo Telepass che svolge la funzione di service integrator, ha permesso l'aggregazione del servizio e della rete di Gruppo torinese trasporti rendendo possibile l'acquisto dei titoli di viaggio secondo la logica del MaaS (Mobility-as-a-Service), nell'ecosistema Telepass. "La nostra azienda - ha commentato Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales and Marketing Officer di Telepass - è costantemente impegnata a investire in soluzioni innovative per rendere gli spostamenti urbani più semplici e accessibili a tutti. Il nostro obiettivo è fornire un'esperienza di viaggio senza interruzioni, riducendo i tempi di spostamento e favorendo una mobilità sempre più sostenibile". Per usufruire del servizio è necessario avere sottoscritto l'offerta Telepass Plus o Telepass Pay X, scaricare l'app, entrambe sono disponibili per i sistemi iOS e Android, selezionare il servizio di trasporto pubblico tra le icone presenti e acquistare la soluzione desiderata (biglietto singolo o giornaliero). I biglietti possono essere acquistati anche sull'app Urbi.