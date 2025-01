Stellantis a concessionari Usa, nel 2025 le vendite ripartiranno

Stellantis rassicura i concessionari Usa: "nel 2024 - hanno spiegato i dirigenti dell'azienda - i risultati delle vendite sono stati negativi, ma ci sarà una ripresa nel 2025 grazie a programmi di incentivi, a un aumento della pubblicità e alle modifiche ai veicoli", hanno detto i responsabili dell'azienda dopo l'incontro a porte chiuse. "Si aspettano un 2025 forte e, in base alle nostre promesse e ai nostri impegni, sarà un anno positivo", ha spiegato Jeff Kommor, responsabile delle vendite negli Stati Uniti di Stellantis, al The Detroit News. Kommor ha indicato tra gli obiettivi quello di riconquistare la quota di mercato Ram nel prossimo anno, ponendosi l'obiettivo di vendere almeno 10.000 unità in più al mese entro il 2025 e ha detto che i concessionari non hanno apprezzato le scelte dell'ex amministratore delegato Carlos Tavares e dell'ex capo del Nord America Carlos Zarlenga, in quanto ritengono che troppe decisioni chiave con un impatto sulle loro attività siano state prese da dirigenti in Europa che non conoscono il mercato americano.. L'incontro tra i dirigenti e molti dei 2.600 concessionari Chrysler, Dodge, Jeep e Ram si è tenuto in occasione della convention annuale della National Automobile Dealers Association a New Orleans, che durerà fino a domenica. "Tutto si sta muovendo nella giusta direzione", ha commentato Mike Bettenhausen, proprietario di una concessionaria Stellantis nella periferia di Chicago e presidente del consiglio nazionale dei concessionari della casa automobilistica. "È stato un incontro straordinariamente positivo", ha aggiunto Ralph Mahalak Jr, proprietario di concessionarie Stellantis in Michigan, Ohio e Florida. I dirigenti di Stellantis hanno mostrato un video di Sergio Marchionne.