Gruppo editoriale San Paolo: morto direttore don Cibien

E' morto Don Carlo Cibien, direttore editoriale del gruppo Editoriale San Paolo e membro del consiglio di amministrazione di San Paolo Patrimonio. L'annuncio arriva dallo stesso gruppo editoriale in una nota. "Residente nella comunità paolina milanese, ha vissuto la veloce malattia con fede e fortezza: è mancato alla Clinica San Pio X nella mattina di domenica 26 gennaio all’età di 72 anni", si legge nel comunicato.

Nato a Torino nel 1952 e ordinato sacerdote il 29 giugno 1980 a Roma, don Carlo Cibien divenne dottore in sacra Teologia con specializzazione in Sacramentaria nel 1988, per poi collaborare alla nascita dello Studio Paolino Internazionale della Comunicazione Sociale in Roma, di cui fu vicedirettore fin dal 1985. Da lì ricoprì diversi incarichi in Società San Paolo. Negli anni duemila il Cardinale Dionigi Tettamanzi lo nominò membro del consiglio Presbiterale della Diocesi di Milano, città dove si trasferì successivamente, nel 2021, per ricoprire la carica di direttore editoriale del Gruppo Editoriale San Paolo e membro del cda di San Paolo Patrimonio.