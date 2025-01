LA SACRA RUOTA

Dopo Trump, Gusmeroli: Elkann a marzo in Parlamento (ma Meloni potrebbe riceverlo prima)

Fa un po' ridere ma oggi il presidente di Stellantis ha incontrato a Milano il deputato piemontese per fissare l'attesa audizione. Con il viatico di Donald potrebbero presto spalancarsi le porte di Palazzo Chigi. Il nodo degli investimenti in Italia

Dopo aver omaggiato Donald Trump a Washington John Elkann ha visto oggi a Milano Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive della Camera. Un incontro per definire data e dettagli dell’audizione, a lungo attesa e un paio di volte rinviata, del presidente di Stellantis in parlamento. Elkann illustrerà “un quadro esaustivo delle attività in Italia”, mercoledì 19 marzo in Commissione Attività produttive presieduta dal deputato piemontese. Un incontro non proprio ravvicinato, che a questo punto potrebbe essere anticipato da un faccia a faccia a Palazzo Chigi, come da tempo negli auspici del nipote dell’Avvocato.

Elkann aveva promesso a dicembre, dopo le dimissioni del ceo Carlos Tavares, in una “cordiale conversazione telefonica” con il presidente della Camera Lorenzo Fontana: verrò in audizione in Parlamento. All’inizio di dicembre, il numero uno di Stellantis aveva declinato l’invito a comparire a Montecitorio, una scelta interpretata dalla politica italiana come una “scortesia istituzionale”. La motivazione era legata al fatto che Elkann non avesse altre novità da comunicare rispetto all’audizione dell’11 ottobre, alla quale aveva partecipato l’ex ad Tavares. Nel frattempo, però il manager portoghese è uscito di scena e Stellantis, al momento guidata da un comitato ad interim guidato proprio da Elkann, ha inaugurato un nuovo corso con un radicale cambio di linea nei rapporti con politica e sindacati. Lo dimostra anche il colloquio che il capo di Exor ha avuto con il presidente Usa nei giorni scorsi, dopo il quale Stellantis ha annunciato nuovi investimenti in Nord America.