Debutta la Grande Panda, in Italia sarà in vendita da marzo

Inizia il viaggio della Grande Panda che fa il suo debutto con motorizzazioni ibride ed elettriche. La vettura - protagonista del Media Drive Internazionale al Lingotto - segna il ritorno di Fiat, storico brand di Stellantis, nel segmento B, quello delle utilitarie compatte, dove è stato leader per decenni, con oltre 23 milioni di veicoli venduti in tutta Europa. Progettata a Torino presso il Centro Stile Fiat, è prodotta in Serbia nello stabilimento di Kragujevac. Arriverà a marzo nelle concessionarie italiane. E' la prima Fiat sviluppata sulla Smart Car Platform di Stellantis, piattaforma multi-energia adattabile alle esigenze di ogni regione del mondo. 'Grande' non indica dimensioni più ampie: la Grande Panda è, infatti, una vettura compatta, con una lunghezza di 3,99 metri, al di sotto della media del segmento, un'altezza di 1,57 metri e una larghezza di 1,76 metri (senza specchietti). Un'auto familiare che "incarna pienamente - sottolinea l'azienda - i valori della Panda degli anni '80, aggiornata ora in Pandina a cui si affianca nella gamma Fiat". La Grande Panda - accompagnata dal video pubblicitario Felicità sulle note della famosa canzone di Albano - è la prima auto sul mercato a includere un cavo di ricarica integrato e retrattile che rende più semplice la ricarica. C'è anche una novità definita "senza precedenti nel settore automobilistico": i componenti in alluminio e plastica ricavati da cartoni per bevande vengono riciclati e miscelati negli interni in plastica blu della Grande Panda. Ogni auto contiene il materiale riciclato di 140 cartoni. Con la versione Grande Panda Red, che fa parte della gamma elettrica, Fiat amplia la partnership con Red nella lotta globale contro l'ingiustizia sanitaria. Dal 2021, Fiat, Jeep e Ram hanno contribuito con oltre 4 milioni di dollari al lavoro del Global Fund nella lotta alle crisi sanitarie globali, con un impegno aggiuntivo di 1,2 milioni di dollari da parte di Fiat fino al 2026.