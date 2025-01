Lo Russo, "rafforzare strategie europee per l'energia"

Le decisioni del presidente Usa Donald Trump in materia di energia e ambiente rappresentano "una questione di grandissima rilevanza, anzi forse 'la questione' per definizione, perché riguarda non solo la l'energia, il cambiamento climatico, ma anche la competitività delle imprese torinesi, italiane ed europee. Quello che sta capitando negli Stati Uniti avrà impatti molto rilevanti sul mercato dell'energia globale e questo avrà ricadute anche sul nostro sistema delle imprese, che sull'export poggiano moltissimo e sono costrette a stare in un Paese in cui il costo dell'energia, rispetto ai competitor europei, è molto più elevato". A dirlo, nella diretta radio del martedì, è stato il sindaco di Torino e vicepresidente Anci con delega alle Politiche comunitarie e internazionali, Stefano Lo Russo. "Se vogliamo dare una risposta efficace - ha continuato - dobbiamo dare forza all'Unione europea, perché da soli veniamo schiacciati, perché ormai la competizione o la collaborazione, la dimensione dentro la quale questi scenari si giocano, è continentale e non solo nazionale". "Competere contro Cina, Stati Uniti o grandi Paesi di questo tipo ragionando solo come Italia - ha aggiunto Lo Russo - non solo è un errore prospettico ma è velleitario. Quindi quello che dovremmo fare è rafforzare moltissimo le strategie europee e muoverci come europei su questi scenari globali".