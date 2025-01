Eurodeputato FdI, solidarietà al rabbino capo di Torino

"In qualità di capogruppo di Fratelli d'Italia in Sala Rossa e unico europarlamentare della regione Piemonte, desidero esprimere la mia solidarietà al rabbino capo di Torino, Ariel Finzi, bersaglio, ancora una volta di prese di posizione inaccettabili da parte di Sinistra Ecologista e del suo capogruppo in consiglio comunale Sara Diena". Così, all'indomani della cerimonia per il Giorno della Memoria, il consigliere ed eurodeputato Giovanni Crosetto. "Come ha giustamente sostenuto il rabbino capo Finzi - osserva -, sono inaccettabili i paragoni tra l'Olocausto, la persecuzione antiebraica messa in atto dal regime hitleriano con la complicità di quello fascista, e l'operazione militare condotta dalle forze di difesa israeliane finalizzata a sconfiggere Hamas nella striscia di Gaza ed Hezbollah in Libano". Per Crosetto "parole come quelle di Avs Torino, gruppo politico che sorregge la maggioranza del sindaco Lo Russo in Consiglio comunale, soffiano sul fuoco dell'antisemitismo che, a distanza di 80 anni, è tristemente più vivo che mai", conclude Crosetto.