Agricoltori, oltre 40 presidi nelle città, "stato crisi subito"

"Sono più di quaranta i presidi oggi nelle varie città italiane per l'avvio di una nuova mobilitazione". Lo spiega Elia Fornari del Coordinamento Agricoltori e Pescatori italiani. "Nei prossimi giorni invieremo lettere a sindaci e presidenti di Regione per spiegare le ragioni della nostra protesta che ci auguriamo sostengano". Il Coordinamento chiede "lo stato di crisi per le aziende agricole e della pesca". "Torniamo in mobilitazione in strada, nei porti, nei comuni fino ad ottenere misure straordinarie che riaprano la speranza per la dignità delle aziende, del nostro lavoro e delle comunità, per il diritto al cibo ed al territorio di tutti i cittadini" viene sottolineato dal Coordinamento nel documento con cui lancia la mobilitazione 2025. In programma ci sarebbe anche una manifestazione a Roma.