Torino accoglie i bimbi malati di tumore dall'Uzbekistan

Torino si prepara ad accogliere all'ospedale infantile Regina Margherita alcuni bambini uzbeki con patologie oncologiche. Ad annunciarlo, a seguito della missione istituzionale a Tashkent, capitale dell'Uzbekistan, è il sindaco Stefano Lo Russo che, insieme all'ambasciatore italiano Piergabriele Papadia de Bottini, ha avviato le interlocuzioni diplomatiche necessarie con il governo uzbeko, grazie alla disponibilità di Franca Fagioli, direttrice del Dipartimento Patologia e Cura del Bambino dell'ospedale infantile. A Torino verranno ospitati anche le famiglie dei piccoli. "Un progetto - spiega Lo Russo - che riafferma ancora una volta la vocazione solidale della nostra città e la disponibilità del Regina Margherita, un'eccellenza del nostro territorio. Un primo passo che rappresenta l'avvio di una collaborazione anche in questo settore con uno dei territori più strategici per il nostro sistema". La prospettiva, infatti, dopo l'arrivo di questi primi bambini è di avviare un programma di solidarietà che possa permettere di accoglierne altri nei mesi successivi. "Un positivo esempio di collaborazione - aggiunge l'ambasciatore -, nel solco dell'approfondimento dei rapporti bilaterali in occasione della visita del presidente Sergio Mattarella a Tashkent alla fine del 2023". "Questa iniziativa - conclude Fagioli - conferma la nostra pronta disponibilità ad accogliere pazienti provenienti da paesi asiatici in cui non sono accessibili tutte le competenze necessarie per la cura ottimale di bambini con patologia oncoematologica ad elevata complessità. Le spese sanitarie saranno coperte a merito di fondi dedicati di associazioni operanti sul territorio europeo con questa specifica missione".