Popolazione Piemonte nel 2050 sotto 4 milioni, previsione Istat

La popolazione del Piemonte potrebbe scendere sotto i 4 milioni nel 2050, per la precisione a 3.936.841 residenti, a fronte dell'ultimo dato disponibile, ovvero i 4.251.351 del 2023, al 1 gennaio, che vengono proiettati a 4.208.147 nel 2030 e a 4.088.212 nel 2040. Nel 2050 il saldo naturale (tra nati e morti) dovrebbe essere negativo per 34.282, quello migratorio di 15.440. Nel 2023 gli stranieri erano 428.905, con una maggioranza di donne, 216.670. I dati sono dell'Annuario statistico regionale del Piemonte, elaborato dall'Ufficio statistica della Regione con l'Istat territoriale. Gli individui in famiglie in povertà relativa sono risultati l'11,7% nel 2023, come nel 2022, a fronte del 10% del 2021. La spesa sanitaria pubblica corrente per abitante nell'ultimo anno disponibile, il 2022, risultava di 2.232 euro, a fronte dei 2.162 del 2021 e dei 2.063 del 2020. In materia di giustizia, la durata media effettiva in giorni dei procedimenti definiti nei tribunali in Piemonte nel 2023 è stata di 240 giorni, a fronte dei 218 del 2022 e dei 213 del 2021. Le donne dai 16 ai 70 anni che in percentuale hanno subito violenza sono state in Piemonte 4,3 nel 2014, a fronte di 5,3 nel 2006, comprendendo violenza fisica e sessuale.