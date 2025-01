Piemonte, entro l'anno fibra ottica in tutti i Comuni

"Entro la fine del 2025 la totalità dei Comuni piemontesi potrà avere la dotazione della fibra ottica, sottoterra o wireless, a conclusione del progetto Bul (Piano banda ultralarga), uno dei più grandi progetti di telecomunicazione dal dopoguerra a oggi, che porta internet veloce ovunque in Piemonte". Lo ha assicurato oggi l'assessore Matteo Marnati in quarta commissione, riunita per l'espressione del parere consultivo su Defr e sul Bilancio di previsione della Regione in tema di ricerca e innovazione. Le risorse regionali destinate a ricerca e innovazione per il 2025 ammontano a 1,2 milioni di euro circa e a 1,35 milioni per il 2026. Per il 2025 sono previsti 4,5 milioni da fondi statali per reti e altri servizi di pubblica utilità, 8,7 milioni rientreranno nella misura del Pnrr inerente le competenze digitali di base, mentre 48,18 milioni, quasi interamente fondi regionali, sono stanziati per statistica e sistemi informativi. In questo ambito è stato evidenziato un risparmio del 9% circa rispetto al bilancio di previsione e gestione 2024-26, grazie anche all'avvio di un percorso di ammodernamento del sistema informativo regionale. Nell'ambito dei fondi Fesr 2021-2027 è prevista l'attivazione di una nuova edizione del Bando Swich di 50 milioni a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo e valorizzazione economica dell'innovazione, di un bando di 5 milioni a sostegno della prima crescita delle start up innovative e di altri 5 a sostegno delle pmi per l'acquisizione di servizi per l'innovazione presso enti e infrastrutture di ricerca.