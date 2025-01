Sindacati, ottimo segnale da Stellantis su cambi ibridi

"Stellantis ci ha informati oggi di aver acquisito l'intera joint venture che produce i cambi per motori ibridi, denominati Edct. Questo significa che lo stabilimento di Mirafiori e quello francese di Metz entrano a tutti gli effetti a far parte del perimetro del gruppo. Inoltre è il segno concreto che la motorizzazione ibrida diventa centrale nella strategia Stellantis". Lo affermano, i n una nota, Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm, Aqcfr. "Per quanto riguarda il personale, questo - spiegano i sindacati - non dovrà più essere distaccato presso la joint venture, ma potrà essere semplicemente assegnato allo stabilimento di produzione del cambio. Attualmente a Mirafiori nello stabilimento del cambio Edct lavorano oltre ottocento persone, ma è in corso una salita produttiva da 300.000 a 500.000 pezzi annui, con possibilità di arrivare a 600.000".