Thorel (Fiat), già 15.000 ordini in Europa per grande Panda

"Per entrambe le motorizzazioni gli ordini della Grande Panda saranno aperti da oggi in tutti i mercati europei, a eccezione del Regno Unito e dei Paesi con guida a destra dove arriveranno nel prossimo trimestre. C'è già stata una preapertura degliordini in Francia, Belgio, Germania e Olanda per la versione elettrica e abbiamo già raccolto da ottobre 15.000 ordini". Lo ha spiegato Gaetano Thorel, responsabile Fiat e Abarth Europa, durante la presentazione della Grande Panda. La Grande Panda sarà prodotta in Serbia: da febbraio la versione elettrica, da marzo quella ibrida. L 'obiettivo è di vendere in media il 15-20% del toale nella versione elettrica, con una percentuale che varia da mercato a mercato: in Italia tra il 5 e il 10%, in Francia il 30%. L'Italia - ha detto Thorel - sarà il primo mercato con una quota prevista intorno al 35-40%, poi anche Francia, Germania a Spagna. Complessivamente l'Europa rappresenterà il 50%, l'altra metà sara venduta in Sud America con una versone flexi fuel alimentata a bioetanolo e in Middle East. La diffusione della Pandina, prodotta a Pomigliano, è invece al 90% italiana: "Il modello attuale rimarrà a Pomigliano fino al 2030, poi arriverà il modello nuovo. Quindi resterà a Pomigliano per un bel po'. La venderemo in tutta Europa, ma l'Italia avrà il peso nettamente maggiore" ha sottolineato Olivier Francois, responsabile del brand Fiat.