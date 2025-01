Sindacati Torino, segnale positivo da Stellantis per Mirafiori

I sindacati metalmeccanici torinesi considerano un segnale importante per MIrafiori la decisione di Stellantis di acquisire il 100% della joint venture per i cambi ibridi eDct. "È una notizia che stavamo aspettando perché ci era stata preannunciata all'inizio dello scorso anno, ma visto il periodo di incertezze queste conferme non possono che far piacere, soprattutto se ciò significherà la stabilizzazione dei lavoratori attualmente in prestito da altre aree in cassa integrazione e magari l'assunzione di nuovo personale se le promesse sui volumi della nuova 500 ibrida saranno confermate. Allora sì che potremo parlare finalmente di buone notizie" commenta Gianni Mannori della Fiom torinese. "Questa mossa - commentano il segretario generale della Fim torinese Rocco Cutrì e il responsabile territoriale Automotive Igor Albera - sottolinea l'importanza della motorizzazione ibrida nella strategia aziendale. Un'opportunità per consolidamento di una struttura che assumerà la fisionomia di una medio grande azienda con stabilizzazione di moltissime posizioni lavorative. A Mirafiori, dove lavorano oltre ottocento persone, la produzione annuale aumenterà da 300.000 a 500.000 pezzi. Sarà fondamentale una gestione corretta ed efficiente di quello che diventerà un componente importante del gruppo sull'area. Questo è un primo tassello che dovrà comporre il mosaico dell'area torinese nell'evoluzione del piano industriale Stellantis sul quale attendiamo ulteriori dettagli a partire dal rilancio di Maserati" aggiungono Cutrì e Albera. "La decisione di Stellantis di acquisire il pieno controllo della joint venture per la produzione di trasmissioni elettrificate eDct rappresenta un segnale di fiducia per il polo produttivo di Mirafiori e per l'intero territorio torinese" osserva Sara Rinaudo, segretario territoriale Fismic Confsal di Torino. "Lo stabilimento di Mirafiori sta aumentando gradualmente la sua capacità produttiva, con l'obiettivo di raggiungere un equilibrio 50/50 nella produzione di eDct con lo stabilimento di Trémery-Metz. Accogliamo con favore questa scelta di Stellantis, che rafforza il ruolo strategico di Mirafiori nella transizione verso l'elettrificazione e l'ibridazione del settore automotive. C'è ancora molto da fare per il settore automotive, ma ogni passo conta".