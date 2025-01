Bergesio (Lega), far chiarezza sullo scandalo in Ue delle lobby green

"Urge fare chiarezza sullo 'scandalo green' sollevato dal quotidiano olandese De Telegraaf. Secondo una recente inchiesta, la Commissione europea avrebbe finanziato segretamente alcune lobby ecologiste tramite il programma 'Life', per condizionare la posizione dei parlamentari europei a favore dell'agenda green dell'ex commissario. Tali notizie, se confermate, minaccerebbero gravemente la competitività dell'agricoltura italiana, un settore già fortemente vessato dalle istituzioni europee e, in particolare, dalla strategia del Green deal. Per tali ragioni abbiamo presentato in Senato un'interrogazione ai ministri dell'Agricoltura e per gli Affari europei, al fine di sollecitare una sostanziale revisione della strategia del Green deal europeo, secondo un approccio che non penalizzi la competitività dell'agricoltura nazionale nel nome di un ambientalismo fortemente ideologizzato e lontano dagli interessi dell'Italia". Ad affermarlo in una nota è il senatore Giorgio Maria Bergesio, responsabile del dipartimento Agricoltura della Lega, annunciando un'interrogazione sul tema.