Bilancio Piemonte, più risorse per Agricoltura e Commercio

Sul Bilancio di previsione 2025-2027, la Regione Piemonte aumenta le risorse destinate all'agricoltura e al commercio. Lo ha detto oggi in III Commissione l'assessore Paolo Bongioanni, sottolineando che si tratta di "quasi un milione in più per l'agricoltura e 400mila per il commercio". "Sul commercio - ha spiegato Bongioanni - riusciamo a chiudere con un delta positivo dopo aver generato significative risorse per i Distretti, strumenti importanti che rendono vive le nostre comunità. Lo stesso per il sostegno al commercio ambulante. Per i nuovi Distretti del commercio eroghiamo nel triennio 7 milioni e 83mila euro, che si aggiungono ai 3 milioni e 41mila euro già stanziati. Inoltre dopo 15 anni tornano a essere finanziate, con 700mila euro, le manifestazioni fieristiche che promuovono i prodotti tipici espressione dei territori che si svolgono nei centri urbani". Nel campo dell'Agricoltura gli interventi più sensibili interessano la ricerca: "un fronte - osserva l'assessore - oggi indispensabile per contrastare i cambiamenti climatici e le problematiche legate a specie invasive, che sosteniamo con un nuovo investimento di 700mila euro". C'è poi la promozione del brand Piemonte, con un investimento di 807mila euro, per la prima volta il sostegno della pesca in acqua dolce con 100mila euro, e l'aumento degli indennizzi per gli incidenti causati dalla fauna selvatica, con lo stanziamento di 1 milione e 37mila euro in più". Il bilancio regionale per l'Agricoltura passa da poco più di 51 milioni e 210mila euro a poco più di 52 milioni e 205mila. E tramite Arpea, l'ente pagatore della Regione, nel triennio vengono generati ulteriori 415 milioni di euro destinati agli investimenti agricoli.