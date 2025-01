Cooperative cuneesi, moderato ottimismo per il biennio

Dall'indagine sullo stato di salute delle cooperative realizzata dalla Camera di Commercio di Cuneo analizzando i dati del 2023 e con proiezioni al 2024/25 emergono risultati nel complesso positivi. Le imprese cooperative intervistate si sono dichiarate per lo più soddisfatte (42,6%) dell'andamento complessivo del 2023, facendo registrare una condizione di stazionarietà (38,9%) o di crescita (35,9%) del fatturato. Dati positivi anche per l'occupazione: il 56,6% ha mantenuto immutati i numeri dei propri lavoratori, il 21,1% ha assunto nuovo personale, soprattutto in un'ottica di turn over generazionale. Le previsioni per il biennio 2024/25 vedono una situazione di moderato ottimismo con un 42,2% delle imprese che prevedere un fatturato stabile, mentre il 30,7% immagina un aumento, e una redditività stazionaria per il 46,4% e in aumento del 18,1%. Tra le principali criticità riscontrate dalle cooperative cuneesi, in linea con quelle degli altri quadranti regionali, vi è la difficoltà nel reperire personale per lo più per mancanza di candidati (23,4%) o per inadeguatezza dei profili (18,6%). Se tra le imprese intervistate il 55% della forza lavoro è donna, resta invece ampio il divario tra presenze femminili e maschili nelle posizioni apicali: 33% di amministratrici contro 66,2% di uomini, e ancora poche realtà che hanno intrapreso vere politiche per la parità di genere. Infine, mentre buona parte delle cooperative del campione prevedono nei prossimi anni investimenti in sostenibilità ambientale, l'innovazione digitale e tecnologica è ancora considerata un'opportunità di sviluppo per un numero esiguo di imprese. "L'analisi - è il commento di Renzo Brussolo, responsabile della sede di Cuneo di Legacoop Piemonte - evidenzia una provincia in salute e con positive prospettive di crescita. In questo contesto la cooperazione è in grado di svolgere il proprio importante ruolo in molti settori di attività. Legacoop Piemonte in questi anni ha rafforzato la propria presenza sul territorio, incrementando il numero delle imprese associate e favorendo i processi di rete e di filiera.