Canelli (Anci), Comuni ancora sotto la morsa dei tagli

"Questa tredicesima conferenza Ifel ha l'obiettivo di porre dei temi di fondamentale importanza per il futuro della finanza pubblica locale nel nostro Paese. Noi arriviamo da anni pre-Covid dove ci sono stati numerosissimi tagli. Stiamo parlando di almeno 8 miliardi di euro di minore possibilità di spesa per il comparto dei comuni, oltre a 3 miliardi e mezzo di ulteriori riduzioni e vincoli finanziari sul comparto". Lo ha evidenziato a margine della conferenza annuale dell'Ifel il delegato alla finanza locale di Anci e sindaco di Novara Alessandro Canelli. "Dopo il periodo Covid si è innestato un meccanismo inflazionistico che ha morso non soltanto le famiglie italiane, ma anche tantissimi servizi erogati dai comuni che hanno dovuto aumentare le loro spese tenendo sostanzialmente invariato il livello dei servizi", ha spiegato Canelli. "Di contro abbiamo una struttura delle entrate estremamente rigida. Questi ulteriori tagli dovuti ovviamente al nuovo percorso di governance finanziaria europea, che per adesso non sono ancora drammatici come impatto sul comparto compensativo dei comuni però ci preoccupano per l'immediato futuro. Quindi è necessario ripartire da alcune considerazioni, tra queste rendere meno vincolante, meno rigida la struttura di bilancio dei nostri comuni, innestare elementi di maggiore elasticità e flessibilità. quindi meno vincoli finanziari sui comuni".