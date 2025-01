Tifosi della Juve in fermento sui social, "via Thiago Motta"

Dai fischi dello Stadium agli insulti sui social, la Juventus sta vivendo un momento delicatissimo dopo la seconda sconfitta di fila nel giro di cinque giorni. Dopo il 2-1 in rimonta subito a Napoli dal grande ex Antonio Conte, i bianconeri sono caduti anche in Champions League contro il Benfica ed è partita la contestazione. I bianconeri sono finiti al ventesimo posto nella Champions e dovranno giocare i playoff per accedere agli ottavi, affrontando il Milan o il Psv Eindhoven. Sui social, in particolar modo, sono sempre di più i tifosi che puntano il dito contro Thiago Motta, ritenuto tra i principali responsabili di un rendimento al di sotto delle aspettative, con 13 pareggi in campionato che hanno allontanato i bianconeri dalle prime piazza, a - 16 dal Napoli capolista. #MottaOut è uno degli hashtag di maggiore tendenza su X, ma le critiche non vengono risparmiate nemmeno al direttore tecnico Giuntoli e al numero uno di Exor John Elkann. E c'è anche chi si spinge in un clamoroso "Allegri ter", invocando un nuovo ritorno del tecnico toscano sulla panchina bianconera.