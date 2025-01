Luna Park di Torino, dopo morte operaio riprende l'allestimento

Potrà essere completato l'allestimento del Luna Park alla Pellerina, a Torino, dopo lo stop imposto dalla necessità di svolgere accertamenti sulla morte sul lavoro di un operaio, Eugen Daniel Vasiliu, 39 anni, avvenuta il 24 gennaio. La giostra sulla quale la vittima stava lavorando verrà smontata e il camion verrà portato altrove a disposizione della polizia scientifica per altre ispezioni dopo quelle dei giorni scorsi. L'intera operazione è stata organizzata dal pm Gianfranco Colace e dalla questura. La presenza dell'automezzo ostacolava l'allestimento e gli interventi di collaudo. In procura il fascicolo è aperto per omicidio colposo. Il giostraio è stato iscritto nel registro degli indagati. L'uomo aveva trasportato in auto la vittima in ospedale e al pubblico ministero ha spiegato che sembrava in condizioni gravissime e temeva "gli morisse fra le braccia". Nel frattempo sul luogo dell'incidente qualcuno aveva lavato delle macchie di sangue.