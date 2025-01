Urso, per l'ex Ilva fase estremamente importante e delicata

Dei rilanci per l'acquisizione dell'ex Ilva "se ne occupano i commissari e siamo in una fase estremamente importante e contempo delicata, in cui è bene per quanto mi riguarda tacere". Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, entrando al convegno "Alleanza Nazionale. A 30 anni dalla nascita della destra di governo". Gli ulteriori 250 milioni di euro messi a disposizione dal governo per la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti sono, per Urso, "la dimostrazione di quando questo governo creda nella rinascita della siderurgia italiana che può diventare e - io ne sono convinto - diventerà, un modello e u esempio in tutta Europa di una siderurgia green capace di essere competitiva a livello globale". Urso ha parlato inoltre del dossier automotive a Bruxelles e a chi gli chiedeva se fosse fiducioso ha detto: "più che fiduciosi siamo determinati a dare il nostro contributo come Sistema Italia a questo dialogo strategico che inizia oggi" dove "emergeranno con forza le nostre buone ragioni che sono le ragioni dell'impresa e del lavoro".