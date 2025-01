Muore folgorato sul lavoro, vittima un uomo di 56 anni

È un uomo di 56 anni, di nazionalità serba, l'uomo rimasto folgorato mentre era al lavoro nei pressi di un'azienda agricola in via Canaveri a Vicoforte Mondovì, in provincia di Cuneo. Carabinieri, vigili del fuoco e Spresal, il servizio per la sicurezza sul lavoro dell'ASl Cn1, sono al lavoro per ricostruire la dinamica della disgrazia. Stando ai primi accertamenti, l'uomo, autista di mezzo d'opera, avrebbe urtato con il camion in manovra i cavi elettrici dell'alta tenzione, rimanendo folgorato. Vani i soccorsi.