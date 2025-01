M5s Piemonte, 'per la sanità ennesimo bilancio lacrime e sangue'

"Mancanza di programmazione, sempre meno risorse e false promesse": per il Movimento 5 stelle sono queste le caratteristiche del bilancio di previsione 2025-27 della Regione Piemonte nell'ambito della sanità. La capogruppo a Palazzo Lascaris, Sarah Disabato, parla di "ennesimo bilancio lacrime e sangue" e di "situazione grave e inaccettabile", fra "liste d'attesa infinite, personale sanitario costretto a turni massacranti e continuo ricorso ai gettonisti, nuovi ospedali ancora al palo, case di comunità in ritardo nonostante la pioggia di milioni ottenuti grazie al Pnrr". "Per non parlare poi - sottolinea - dei pochi fondi a disposizione per chi soffre di disturbi alimentari, per la salute mentale o per le prestazioni dietetiche. In merito alla mancanza di fondi per il contrasto al gioco d'azzardo patologico, abbiamo chiesto all'assessore di relazione al Consiglio sui risultati ottenuti. Ma una cosa è chiara: nonostante i proclami, la giunta Cirio - che amministra il Piemonte ormai da sei anni - non è in grado di rispondere alle reali esigenze dei piemontesi"