FdI, sulla sanità il Piemonte paga gli errori della sinistra

"Dalla sinistra non accettiamo lezioni e ricordiamo che negli anni in cui ha governato Regione e Stato, ha eliminato ospedali, tagliato posti letto e personale sanitario con una programmazione del fabbisogno di medici e infermieri completamente errata. Ora paghiamo quegli errori, ciononostante l'assessore Riboldi sta lavorando bene per garantire i servizi essenziali a tutti i piemontesi, in particolare agli anziani e ai più fragili". Così il capogruppo FdI in Regione, Carlo Riva Vercellotti, in occasione del via libera oggi in Commissione Sanità al Bilancio di previsione 2025-2027. "Riboldi - aggiunge il consigliere Fdi Davide Zappalà, vicepresidente della Commissione Sanità - sta compiendo un lavoro straordinario. La spesa corrente cresce di 250 milioni di euro: un segnale forte di una visione chiara e responsabile per garantire cure adeguate e ridurre le liste d'attesa. A differenza di quanto viene detto dalle opposizioni, si spende di più, investendo in un servizio sanitario al passo con i tempi: in Piemonte stiamo scrivendo una nuova pagina per il futuro della Sanità e dell'assistenza pubblica