Università: Torino, servono 20-25mila posti letto per fuori sede

Con una popolazione universitaria di 'fuori sede' di circa 44mila studenti e un'offerta di 8.393 posti letto in residenze pubbliche o private, ai quali si aggiungono circa 11.500 posti in appartamenti privati in affitto, si stima che a Torino siano necessari fra i 20 e i 25mila nuovi posti letto per soddisfare il fabbisogno abitativo studentesco. A presentare le stime in Commissione consiliare, l'assessore comunale all'Urbanistica Paolo Mazzoleni, che ha illustrato anche alcuni degli ultimi progetti di residenze universitarie che saranno realizzate nei prossimi anni, lo studentato nell'ex ospedale Maria Adelaide, quello in via Tollegno e le residenze che troveranno posto all'ex Manifattura Tabacchi. Dai dati emerge che su una popolazione studentesca post diploma di circa 120mila persone, 44mila sono da fuori regione, di cui 13mila da fuori Italia. Attualmente gli studentati o residenze studentesche sono 18 nel pubblico e 49 nel privato, con 2.511 posti letto gestiti dal diritto allo studio, circa 540 in canone calmierato e 5.342 a libero mercato. Il 46% degli studenti, invece, sceglie la soluzione nell'affitto privato, il 56% dei quali in stanza singola, con canoni medi inferiori alla media nazionale. Per quel che riguarda le residenze, dunque, in quelle pubbliche, a fronte di 9.200 borsisti, mancano circa 6.700 posti, e in quelle private ne servirebbero circa 17.230. Numeri, ha precisato l'assessore, che, per quel che riguarda le residenze private rappresentano delle stime.